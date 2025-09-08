Os recados de Lula e Xi Jinping a Trump em reunião virtual do Brics

Ricardo Moraes/Reuters Líderes do Brics, grupo que reúne 11 países emergentes, se reuniram virtualmente nesta segunda-feira (8/9). O encontro, não usual, foi organizado a convite do governo brasileiro e marcado por críticas ora diretas, ora veladas, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tanto do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , quanto do presidente da China, Xi Jinping.

Lula chamou a imposição de tarifas à importação de produtos anunciada por Trump desde o início de seu governo de "chantagem tarifária". O petista também criticou o envio de forças militares americanas para o Mar do Caribe. O presidente da China, por sua vez, não citou os Estados Unidos, mas também atacou a política tarifária americana. O encontro virtual do Brics vinha sendo organizado pelo governo brasileiro há pelo menos três semanas e acontece em meio à manutenção da guerra tarifária iniciada por Donald Trump no início de seu governo e que afetou países como o Brasil, China, Índia e África do Sul, integrantes centrais do bloco. Apesar das críticas de Lula e Xi Jinping à guerra tarifária de Trump, diplomatas brasileiros envolvidos na organização do encontro disseram à BBC News Brasil em caráter reservado que eles não esperavam manifestações críticas aos Estados Unidos vindo de todos os países do bloco.

Isso se explicaria por conta do relacionamento próximo aos Estados Unidos que alguns países dos Brics têm com o governo americano. É o caso da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, dois tradicionais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. O encontro virtual também acontece dois meses depois da cúpula presencial do grupo, realizada no Rio de Janeiro, em julho. O evento foi marcado pelas críticas de Trump ao bloco e pelo anúncio, logo depois, de sanções ao Brasil.

No caso brasileiro, as tarifas de 50% sobre centenas de produtos exportados aos Estados Unidos foram motivadas, segundo carta divulgada por Trump, pelo julgamento ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo submetido por seu suposto papel na trama golpista. Trump classificou o processo como uma "caça às bruxas" que deveria acabar "imediatamente". O governo brasileiro, no entanto, vem afirmando que o Judiciário brasileiro é independente e que o país não poderia ceder sua soberania e nem aceitar interferências estrangeiras em assuntos domésticos. Nos bastidores, o governo espera o anúncio de mais medidas contra o país ou autoridades nos próximos dias já que, nesta semana, está previsto o final do julgamento de Bolsonaro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao contrário da cúpula presencial, o encontro virtual desta segunda-feira não terá uma declaração final com uma espécie de mensagem do grupo. Getty Images/BBC Lula aproveitou encontro para voltar a condenar tarifas impostas por Trump ao Brasil 'Chantagem tarifária', tensão no Caribe e aceno a Putin Lula foi o "mestre de cerimônias" do encontro virtual e começou a reunião criticando, de forma velada, os Estados Unidos. Sem citar nominalmente Trump ou os Estados Unidos, Lula disse que, em poucas semanas, os países dos Brics viraram alvo de medidas tarifárias ilegais.