Derrotas eleitorais, inflação e tensão com a China: entenda o contexto da renúncia do premiê do Japão

EPA Ishiba enfrentava dificuldades para inspirar confiança em meio a pressões econômicas, derrotas eleitorais e tensões crescentes com a China O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, anunciou sua renúncia neste domingo (7/9) após menos de um ano no cargo, depois de duas grandes derrotas eleitorais. A medida ocorre um dia antes de seu Partido Liberal Democrata (PLD) decidir sobre a realização de uma votação interna para definir sua liderança, o que poderia tê-lo forçado a renunciar.

O LDP governou o Japão durante a maior parte das últimas sete décadas, mas, sob o comando de Ishiba, perdeu a maioria na Câmara dos Deputados pela primeira vez em 15 anos e, em julho, perdeu a maioria no Senado. O Japão, a quarta maior economia do mundo e um importante aliado dos Estados Unidos, agora enfrenta um período de incerteza política, com o aumento das tensões com a China e o aumento da insegurança regional. "Agora que chegamos a uma conclusão nas negociações sobre as medidas tarifárias dos EUA, acredito que este é precisamente o momento apropriado", disse Ishiba, referindo-se a um acordo assinado na semana passada para aliviar as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre carros japoneses e outras exportações. Até domingo, ele resistiu aos apelos para renunciar, afirmando que era sua responsabilidade resolver a disputa com Washington antes de deixar o cargo.

"Acredito firmemente que as negociações relativas às medidas tarifárias dos EUA, que podem ser descritas como uma crise nacional, devem ser concluídas sob a responsabilidade do nosso governo", disse ele. O político de 68 anos afirmou que manterá suas responsabilidades "com o povo" até que um sucessor seja escolhido. O PLD agora escolherá um novo líder, que se tornará primeiro-ministro após votação no parlamento.