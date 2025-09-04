Análise: Exibição militar da China mostra risco da política de tarifas de Trump

VCG via Getty Images Soldados chineses participam do desfile do 'Dia da Vitória' em Pequim O poderio militar da República Popular da China foi plenamente exibido em um desfile que marcou o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na quarta-feira (3/9). A milhares de quilômetros de distância, na Casa Branca, em Washington, D.C., Donald Trump estava atento.

"Eles esperavam que eu estivesse assistindo, e eu estava assistindo", disse ele. O presidente americano não detalhou seus pensamentos sobre a enorme celebração que se estendeu pela Praça da Paz Celestial, exceto que foi "muito, muito impressionante". A mensagem da China — para Trump e para o mundo — no entanto, parece bastante clara. Há um novo e crescente centro de poder no mundo e uma nova alternativa à ordem apoiada pelos americanos do século passado.

Os comentários de Trump durante uma reunião no Salão Oval com o presidente polonês Karol Nawrocki, também na quarta-feira, lançaram pouca luz sobre o assunto. Foram o ápice de uma série tipicamente tortuosa de reflexões do presidente americano sobre os acontecimentos na China nos últimos dias. Era uma mistura de ambivalência, queixa e preocupação. Durante uma entrevista em um podcast na terça-feira, Trump se mostrou indiferente ao desfile, afirmando que "não estava preocupado" com a demonstração de força chinesa diante de Putin, do líder norte-coreano Kim Jong Un e de mais de duas dezenas de outros chefes de Estado.

Na noite de terça-feira, porém, ele reclamava em sua conta no Truth Social que a China não estava dando crédito aos EUA por seu apoio na Segunda Guerra Mundial. "Por favor, transmitam meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong Un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América", escreveu ele. Conspirações à parte, Trump tem uma queda por desfiles e demonstrações de poderio militar.

Ele recebeu Putin no Alasca em agosto com um sobrevoo de bombardeiro furtivo e um tapete vermelho repleto de jatos militares americanos. Ele guarda boas lembranças de ter participado das comemorações do Dia da Bastilha na França durante seu primeiro mandato presidencial. E organizou seu próprio desfile militar para celebrar o 250º aniversário do Exército dos EUA em Washington, há dois meses. Ao contrário da ostentação de armamentos de alta tecnologia e da precisão das massas marchando em Pequim, o desfile de Trump foi uma discreta homenagem à história militar dos Estados Unidos, com tanques da Segunda Guerra Mundial e soldados da era revolucionária caminhando casualmente pela Constitution Avenue, perto da Casa Branca. Foi, em sua essência, um evento nostálgico, condizente com o slogan retrógrado de Trump, "Make America Great Again" (Faça a América Grande Novamente, em tradução literal), e sua política econômica baseada no mercantilismo do século 19 — uma época em que, como Trump frequentemente insiste, os Estados Unidos estavam em seu auge.