7 bastidores da família real britânica contados por jornalista em novo livro

Getty Images O livro Poder e o Palácio explora a relação complexa da realeza britânica com o mundo da política O livro do jornalista Valentine Low, de leitura fácil e que conta os bastidores da realeza britânica tem ganhado as manchetes do Reino Unido. A obra inclui uma história de como a rainha Camilla se defendeu de uma tentativa de agressão sexual quando era adolescente. Power and the Palace (Poder e o Palácio, em tradução livre), que será lançado na próxima semana, foi escrito pelo ex-correspondente da família real britânica do jornal The Times e explora a relação complexa entre a realeza e o mundo da política.

Dos drinques servidos nos vagões do trem real até as discussões sobre o orçamento da coroação do rei Charles 3º, confira algumas das histórias mais marcantes do livro. Rainha se defendeu de agressão sexual A rainha Camilla se defendeu de um ataque sexual e fez com que o agressor fosse preso. Segundo Low, o caso aconteceu dentro de um trem a caminho de Londres, em 1960, quando ela ainda era adolescente. O autor do livro afirma que a rainha contou a história ao ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson em 2008, quando ele era o prefeito de Londres.

O ex-diretor de comunicações de Johnson, Guto Harri, foi quem revelou os detalhes dessa conversa para o jornalista. "Eu fiz o que minha mãe me ensinou. Eu tirei meus sapatos e bati nas partes íntimas dele com o salto", teria dito Camilla para Johnson. De acordo com o livro, Camilla estava "tão firme que quando chegou à estação de Paddington saltou do trem, procurou um funcionário uniformizado e disse: 'Aquele homem acabou de me atacar.' O agressor foi preso".

Getty Images Rainha Camilla tem feito campanhas contra a violência doméstica O Palácio de Buckingham tem uma política de não comentar alegações em livros. Mas uma fonte próxima da rainha disse: "Se algo positivo vier dessa publicação, como o fato de que questões mais amplas passem a ser discutidas, que o tema deixe de ser um estigma e que meninas de hoje se sintam empoderadas para agir, buscar ajuda e falar sobre isso, então já será um bom resultado". Essa história, sem dúvida, está alinhada com o engajamento da rainha Camilla em campanhas contra a violência doméstica contra mulheres.

Ela já visitou abrigos femininos, desafiou tabus que cercam os casos de violência doméstica e, em uma recepção para o Dia Internacional da Mulher, exibiu pedras que foram lançadas por sufragistas em 1941 para quebrar janelas do Palácio de Buckingham. O 'uísque de boa noite' da realeza Quando era secretário do Meio Ambiente, em 2018, Michael Gove teria sido convidado para um drinque à noite com o então príncipe de Gales a bordo do trem real — um veículo dedicado a monarcas desde o reinado da rainha Vitória. O drinque era um uísque Laphroaig, single malt escocês defumado e turfoso, como se estivesse despejando em um copo uma caminhada nostálgica, porém um tanto melancólica, pelas terras altas.