Como Brasil lidera a transformação da América do Sul na região petrolífera que mais cresce no mundo

Getty Images É previsto um salto de 30% de produção de petróleo na América do Sul entre 2024 e 2030, superando em ritmo de expansão o Oriente Médio e os Estados Unidos A produção de petróleo na América do Sul está aumentando rapidamente. Não só quebrou recordes históricos neste ano, como previsões de especialistas apontam que será a região com o crescimento mais rápido do mundo neste setor. É previsto um salto de 30% entre 2024 e 2030, superando em ritmo de expansão o Oriente Médio e os Estados Unidos.

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês, esse boom produtivo será impulsionado principalmente pelos grandes projetos que operam na área conhecida como pré-sal, no Brasil, no bloco Stabroek, na Guiana, e na Bacia de Neuquén, na Argentina. Espera-se que esses projetos, juntamente com a contribuição de Suriname, compensem a queda nos campos regionais que já estão maduros, ou seja, que já atingiram seu pico de produção. Segundo estimativas da consultoria internacional Rystad, a América do Sul passará de uma produção de 7,4 milhões de barris de petróleo (pesado e leve) por dia para quase 9,6 milhões. Do outro lado da balança, aparecem Colômbia, Equador e Venezuela, com perspectiva de redução na produção do combustível fóssil.

Os países que lideram a expansão O Brasil, o maior produtor de petróleo da região, bateu recorde de produção em junho, quando extraiu uma média de quase cinco milhões de barris por dia de petróleo e gás natural, segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O ímã que atrai investimentos para o Brasil é o pré-sal, uma formação geológica submarina composta por grossas camadas de rocha salina sob as quais se encontram as jazidas de petróleo e gás. O petróleo da Guiana também é extraído de jazidas em águas profundas, localizadas no bloco Stabroek, uma área marítima de milhares de quilômetros quadrados onde opera um consórcio liderado pela empresa ExxonMobil, em uma das reservas de petróleo e gás mais importantes do mundo.

Desde sua descoberta, em 2015, a Guiana, um país com pouco mais de 800 mil habitantes, tem vivido um boom petrolífero como nunca antes em sua história. Aproximadamente metade do crescimento de produção de petróleo projetado para toda a América do Sul terá origem no subsolo marítimo, segundo afirma Flávio Menten, analista da Rystad. "A América do Sul é a maior região produtora em águas profundas marinhas a nível mundial."

Reuters Vaca Muerta é uma formação geológica gigantesca que abriga petróleo e gás de xisto na Argertina Pietro Ferreira, analista sênior da consultoria internacional Wood Mackenzie, destaca que os principais projetos de petróleo e gás em águas profundas da região combinam "alta produtividade e baixa intensidade de carbono", algo que é atrativo para as grandes petrolíferas. Contudo, segundo Ferreira, a região enfrenta um grande desafio, que é manter o impulso para além de 2030. É por isso que a descoberta e exploração de novas jazidas são chave para a indústria.