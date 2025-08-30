A nova e sofisticada 'cortina de ferro' que a Europa está construindo para se proteger de possível ataque da Rússia

Getty Images Em 1946, o então primeiro-ministro britânico Winston Churchill (1874-1965) anunciou que uma "cortina de ferro" havia descido na Europa, "de Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático". Mas, desta vez, quem está construindo as barreiras é o Ocidente.

Todos os países europeus que fazem fronteira com a Rússia e Belarus, sua nação aliada, estão acelerando os planos de construção de centenas de quilômetros de fronteiras fortificadas para se defender contra uma possível agressão russa. Os motivos são claros. Afinal, a estrutura de segurança da Europa pós-Guerra Fria (que incluiu o fortalecimento das instituições e do comércio internacional, a expansão da Otan e as garantias militares dos Estados Unidos está desmoronando. Finlândia A Finlândia detém 1.339 km de fronteira com a Rússia. Em 2023, o país propôs a construção de um muro que cobriria cerca de 15% da fronteira, ao custo de mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,17 bilhões). A previsão é que ele esteja pronto até 2026.

A obra é motivada, em parte, pela invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, e também pelo aumento do número de cidadãos russos que fogem para a Finlândia para escapar do recrutamento militar. Getty Images Finlândia está reforçando sua fronteira com a Rússia O governo finlandês aprovou uma lei em julho de 2023 que prevê a construção de cercas mais altas e fortes na fronteira. As cercas de madeira existentes até então foram projetadas apenas para evitar o cruzamento de animais. Foram construídos oito postos de fronteira, incluindo ao norte do Círculo Polar Ártico, além de obstáculos maiores na faixa mais ao sul do país.

Existem defesas em construção até mesmo em áreas remotas do nordeste da Finlândia, onde, em um passado não muito distante, um fluxo constante de cidadãos russos e finlandeses cruzava a fronteira para fazer compras. Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia A Finlândia não é a primeira. Em agosto de 2015, a Estônia anunciou a construção de uma cerca ao longo da sua fronteira leste com a Rússia após a anexação da Crimeia por Moscou no ano anterior.