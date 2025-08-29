O dia em que as mulheres se revoltaram contra a convocação militar no Brasil

Allan Phablo/ Coleção de Isaías Medeiros Quadro do artista Isaías Medeiros retrata o episódio do Motim das Mulheres Armadas com pedras, facas, panelas e utensílios domésticos, cerca de 300 mulheres de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram às ruas da cidade, destruíram os editais que estavam pregados nas porta da igreja matriz e depredaram a sede do jornal local. Conhecido como Motim das Mulheres, o episódio ocorrido há 150 anos, em 30 de agosto de 1875, tinha um alvo e uma causa. O alvo era o decreto imperial promulgado naquele ano que regulamentava o recrutamento militar tanto para o Exército quanto para a Marinha. A causa era o pavor que o alistamento causava nas mulheres, depois que muitas delas ficaram viúvas ou perderam seus filhos na Guerra do Paraguai, sangrento conflito ocorrido em 1864 e 1870.

A própria legislação, na verdade, também era uma resposta — tardia — às cicatrizes deixadas pelo conflito bélico. A experiência, afinal, deixou claro que o Brasil não tinha uma organização militar pronta para eventuais guerras. Assim, regulamentar o alistamento militar de jovens era uma maneira de garantir que o país tivesse contingente treinado e apto para campos de batalha. "O motim foi um movimento, uma revolta das mulheres contra a obrigatoriedade do alistamento militar", contextualiza à BBC News Brasil o escritor e pesquisador Geraldo Maia do Nascimento, autor de, entre outros, Mossoró na Trilha da História. Nascimento conta que, àquela altura, a lei servia para substituir os milhares de mortos na guerra. Na opinião pública, havia quem pensasse até que o Brasil estivesse a ponto de começar novas batalhas contra o Paraguai. De forma geral, a lei foi mal-recebida. "Gerou uma insatisfação muito grande. A obrigatoriedade dos jovens a se alistarem foi mal interpretada", comenta Nascimento. No livro Notas e Documentos para a História de Mossoró, o historiador Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) ressalta que aquele ano foi "politicamente, uma fase de intensa vibração partidária", por conta do decreto que era parte de um esforço para "organizar" o Ministério da Guerra.

Ebulição popular Cascudo conta que houve uma sondagem prévia do governo, por meio dos presidentes de Províncias (equivalente aos atuais governadores), para medir a receptividade da ideia junto à população. Os juízes de paz eram ouvidos e, na maior parte das vezes, davam respostas "tranquilizadoras", embora fossem resultado de "observações de superfície". O historiador lembra que recrutamentos do tipo acabavam constituindo sempre "elemento poderoso de irritação coletiva". "No Rio Grande do Norte, agosto de 1875 trouxe vários protestos populares contra o decreto do recrutamento", descreve Cascudo. "Em Aries, a 1º de agosto, homens e mulheres seguidos por um grupo de indígenas armados de faca e cacete invadiram a Igreja Matriz e dilaceraram livros, papéis, editais referentes ao recrutamento." Arquivo Nacional Motim das Mulheres aconteceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte "Em Canguaretama, no mesmo dia, uma malta exaltada de mulheres e homens assalta a Igreja, onde se procedia o processo do alistamento para o recrutamento local", completa ele, ressaltando que ficaram 16 feridos no episódio. Também houve tumulto em Goianinha.

"Em todos os acontecimentos as mulheres eram as mais animosas e vibrantes, defendendo os filhos, maridos e noivos", destaca. Cascudo situa o Motim das Mulheres como parte "deste ciclo". Ele cita o trabalho de pesquisa realizado pelo professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia (1920-2005) que coletou depoimento de uma testemunha da revolta. Francisco Romão Filgueira, que tinha 15 anos em 1875, contou a ele que "Ana Floriano, tipo de mulher forte, olhos azuis, cabelos louros, estatura além do comum para seu sexo, encabeçava o movimento". 300 mulheres "No dia marcado, estavam umas 300 mulheres reunidas em Mossoró, porque as próprias Evas dos arrabaldes haviam aderido ao motim", afirmou o depoente. O grupo partiu em cortejo até a Igreja de Santa Luzia, local que vinha sendo utilizado para o alistamento. "Aí foram rasgados os editais pregados nas portas da igreja e despedaçados vários livros", descreveu.

Em seguida, as mulheres foram até um ponto em que havia um grupo de policiais encaminhados para "dominar a sedição". Houve então tumulto, com luta entre solados e mulheres. "Como era natural, foram várias as feridas, tendo a interferência de pessoas gradas da localidade evitado mais funestas consequências", afirmou. Em ofício emitido pelo juiz de direito da cidade ao então presidente da Província, em 4 de setembro, o episódio também é relatado. Segundo o texto, não seriam 300, mas "um grupo de 50 a 100 mulheres mal aconselhadas por seus maridos e parentes" as que fizeram o motim, reduzindo a pedaços "no meio da rua" os "papéis relativos ao alistamento". Para o artista plástico e pesquisador Isaías Medeiros, que produziu várias imagens alusivas ao episódio, o que mais chama a atenção do movimento "é a força feminina da organização, a coragem dessas mulheres de enfrentar com a força do braço" o poder instituído.