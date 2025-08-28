A vitória diplomática que a China quer mostrar ao mundo em setembro

Getty Images O líder norte-coreano Kim Jong Un participando de um desfile militar no centro de Pequim, ao lado do presidente russo Vladimir Putin e do líder chinês Xi Jinping, rende uma imagem poderosa. Mas é também uma vitória diplomática importante para Xi.

O dirigente chinês vem se esforçando para projetar o poder de Pequim no cenário internacional — não apenas como a segunda maior economia do mundo, mas também como um peso-pesado diplomático. Ele tem destacado o papel da China como parceiro comercial estável, num momento em que as tarifas impostas por Trump abalaram relações econômicas globais. Agora, enquanto um acordo com Putin para encerrar a guerra na Ucrânia continua fora do alcance do presidente dos EUA, Xi se prepara para recebê-lo em Pequim. A presença de Kim, anunciada de surpresa, não é menos significativa. Na semana passada, Trump disse, em encontro com o presidente da Coreia do Sul, que gostaria de se reunir novamente com Kim Jong Un. Sua última tentativa de diplomacia com o líder recluso terminou sem avanços — apesar de duas cúpulas que prenderam a atenção do mundo. Ainda assim, Trump sugere que quer tentar de novo. Enquanto isso, o líder chinês sinaliza que pode estar com as cartas geopolíticas na mão — e que sua influência, ainda que limitada, sobre Kim e Putin pode ser decisiva em qualquer negociação.

O desfile de 3 de setembro exibirá o poderio militar da China para marcar os 80 anos desde a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, que pôs fim à ocupação de partes do território chinês. Mas Xi transformou o evento em algo além disso — e o momento é estratégico. A Casa Branca sugeriu que o presidente Trump pode estar na região no fim de outubro e aberto a se encontrar com Xi. Há muito sobre a mesa para eles discutirem: desde o aguardado acordo sobre tarifas e a venda do TikTok nos Estados Unidos, até a capacidade de Pequim de convencer Putin a aceitar um cessar-fogo — ou algo mais — na Ucrânia.

Agora, depois de ter se reunido com Kim e Putin, o líder chinês poderá se sentar com Trump sem dar a impressão de estar à margem das negociações — e, graças à sua proximidade com os dois, talvez até tenha informações que seu contraparte norte-americano desconhece. Aos olhos do Ocidente, Rússia e Coreia do Norte são párias. Kim há muito mais tempo que Putin, por causa de seu programa nuclear; mas seu apoio à invasão da Ucrânia renovou as condenações internacionais. Por isso, o convite para Pequim representa um grande passo para ele — a última vez que um líder norte-coreano participou de um desfile militar na China foi em 1959. Desde 2019, quando se encontraram para celebrar os 70 anos da aliança sino-coreana, Xi e Kim tiveram pouco contato público. Pequim também foi a primeira parada de Kim Jong Un em 2018, antes de suas cúpulas com o presidente Trump para tentar conter o programa nuclear de Pyongyang.