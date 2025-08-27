Alerta amarelo: as chuvas intensas previstas para 8 Estados brasileiros, segundo o Inmet

Getty Images O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira (27) um alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para diferentes regiões do país. O aviso atinge áreas dos Estados do Amazonas, Roraima, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia e Sergipe.

Segundo o órgão, a previsão é de chuva com volume acumulado entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros em um único dia, além de ventos com rajadas de até 60 km/h. Os riscos associados incluem alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. A recomendação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a placas ou torres de transmissão e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, devem ser acionados a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193). O nível amarelo indica "perigo potencial", ou seja, fenômenos meteorológicos que podem gerar transtornos, mas sem previsão de grandes danos. Ainda assim, o Inmet reforça a importância de acompanhar a previsão do tempo e adotar medidas preventivas. O que significam os alertas por cor O alerta amarelo é classificado como de perigo potencial. Ele indica a possibilidade de chuvas e ventos moderados que, embora não costumem provocar grandes estragos, podem gerar transtornos como alagamentos localizados, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Já o alerta laranja representa perigo. Nesse nível, as condições meteorológicas são mais severas e exigem maior atenção, pois há chance considerável de danos materiais e riscos para a população. O nível mais grave é o vermelho, que indica grande perigo. Nessa situação, estão previstos fenômenos extremos, com alta probabilidade de grandes prejuízos e ameaça direta à integridade física ou até mesmo à vida. Reuters Especialistas recomendam alguns cuidados simples para evitar acidentes durante tempestades Como se proteger Durante períodos de chuva forte e risco de raios, especialistas reforçam que alguns cuidados simples podem evitar acidentes.