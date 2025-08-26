A reação do governo Lula após Israel 'rebaixar' relação com Brasil: 'Ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis'

EPA/André Borges O Itamaraty voltou a acusar Israel de cometer um genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza "Ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis." O Itamaraty classificou assim as declarações de um ministro do governo de Benjamin Netanyahu que chamou Lula de "antissemita", em uma nova troca de ofensas entre os dois países. A declaração do governo brasileiro foi feita em uma publicação no perfil do Ministério das Relações Exteriores (MRE) no X (antigo Twitter), no início da tarde desta terça-feira (26/8).

"O Ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o Presidente Lula", diz um trecho da publicação. A resposta brasileira aconteceu após Katz criticar o governo brasileiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acusando-o de ser um "apoiador do Hamas" em uma postagem nas suas redes sociais. "Agora ele [Lula] revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas", disse Katz. A publicação de Katz acontece após o governo brasileiro se retirar da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês). A saída do Brasil da organização aconteceu em meio ao estremecimento das relações entre os dois países.

Na postagem, Katz publicou uma foto de Lula modificada como se ele fosse uma marionete do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, um dos maiores adversários políticos de Israel. Na resposta brasileira, o Itamaraty volta a acusar Israel de genocídio contra o povo palestino. "Como Ministro da Defesa, o senhor Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos."

Rebaixamento anunciado pela imprensa A resposta do Brasil às declarações de Katz também veio após o jornal Haaretz, um dos mais importantes e antigos do país e que faz uma cobertura crítica da guerra em Gaza, publicar uma reportagem informando que Israel teria "rebaixado" as relações bilaterais com o Brasil. Segundo a reportagem, o motivo teria sido a falta de resposta do governo Lula à indicação de Gali Dagan ao cargo de embaixador no Brasil, deixando de conceder o agrément — consentimento à nomeação de um diplomata estrangeiro para atuar em seu território. O posto está vago há duas semanas. "Após o Brasil, excepcionalmente, recusar-se a atender a um pedido de reunião do Embaixador Dagan, Israel retirou o pedido e as relações entre os países passaram a ser conduzidas em um nível diplomático inferior", disse o Ministério das Relações Exteriores de Israel ao Haaretz.

O ministério israelense acrescentou que "continua mantendo contato próximo com os diversos círculos de amigos que Israel mantém no Brasil". No entanto, um diplomata brasileiro ouvido em caráter reservado pela BBC News Brasil afirmou que o governo brasileiro não teria sido comunicado formalmente sobre a decisão do governo israelense. Além disso, a fonte informou que a figura do "rebaixamento" no nível das relações entre países não existe formalmente. A fonte disse ainda que, na prática, tanto a embaixada brasileira em Tel Aviv quando a embaixada de Israel em Brasília continuam funcionando, ainda que sem a presença de embaixadores.