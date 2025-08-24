'Só queremos voltar para casa': os marinheiros que são abandonados em navios

BBC Tripulante indiano do navio cargueiro Anka está abandonado em um porto ucraniano desde abril O indiano Manas Kumar — o nome foi alterado para proteger sua identidade — foi abandonado em um navio cargueiro em águas ucranianas em abril. O marinheiro integrava uma tripulação de 14 pessoas que transportava pipoca de Moldávia para a Turquia, quando a embarcação foi interceptada no dia 18 de abril, enquanto descia o rio Danúbio, que divide a Ucrânia e a Romênia.

A Ucrânia alegou que o navio, Anka, fazia parte da frota "fantasma" da Rússia, e estaria sendo usado para vender grãos ucranianos saqueados para outros países. Mas Kumar, que é o oficial-chefe do Anka, disse que o cargueiro navegava sob a bandeira da Tanzânia e era operado por uma companhia turca. Não está claro, contudo, a partir dos documentos fornecidos pela tripulação — composta por Kumar, outros cinco cidadãos indianos, além de dois azerbaijanos e seis egípcios — quem exatamente é o proprietário do navio. Cinco meses depois da interceptação, todos ainda estão a bordo, apesar das autoridades ucranianas terem informado, segundo Kumar, que eles estavam livres para partir, já que não estão sendo investigados.

O problema é que desembarcar significa para a tripulação — pelas regras de seus contratos — perder seus salários, que somavam US$ 102,828 (R$ 550 mil) até junho, de acordo com um banco de dados conjunto de navios abandonados mantido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Organização Marítima Internacional (OMI). BBC Tripulação do navio Nirvana foi abandonada e ficou sem comida adequada A BBC entrou em contato com a administração e os proprietários do navio usando as informações fornecidas pela tripulação. Segundo Kumar, os tripulantes não tinham conhecimento do passado do navio quando aceitaram o trabalho. Agora, o grupo está preso em uma situação que foge de seu controle, e busca por uma resolução rápida.

Kumar afirma que o proprietário e as autoridades marítimas indianas continuam pedindo "mais um dia" para resolver a crise, mas nada de concreto foi feito até agora. "Isso é uma zona de guerra. Tudo que nós queremos é voltar para casa rápido", disse à BBC. Razões para o abandono A Índia é o segundo maior fornecedor de marinheiros e tripulações de navios comerciais no mundo.

Mas também lidera a lista de tripulantes conhecidos como "marinheiros abandonados", um termo usado em 2006 pela Convenção de Trabalho Marítimo para descrever a situação em que os armadores rompem os laços com a tripulação e deixam de garantir sua repatriação e salários regulares. De acordo com a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes (ITF, na sigla em inglês), que representa os trabalhadores marítimos em todo o mundo, 3.133 marinheiros foram abandonados em 312 navios em 2024, sendo 899 cidadãos indianos. Para muitos, deixar o navio sem receber o salário não é uma opção — especialmente se eles já tiverem pago quantias elevadas a agentes para conseguir o emprego ou obter certificados de treinamento, disse à BBC Mohammad Gulam Ansari, ex-marinheiro que auxilia na repatriação de tripulantes indianos de outras partes do mundo.