O agente duplo que mais problemas causou aos EUA

Getty Images Aldrich Ames abandonou a universidade, mas seu pai era um analista da CIA que o ajudou a conseguir um emprego na agência Em 1985, os agentes soviéticos que trabalhavam para a CIA de repente começaram a desaparecer. Uma a uma, essas fontes de inteligência ocidentais foram detidas pelo serviço de inteligência soviético, a KGB, interrogadas e, em muitos casos, executadas. Oleg Gordievsky era um desses agentes duplos. Como chefe da estação da KGB em Londres, ele estava secretamente trabalhando para o serviço de inteligência estrangeiro do Reino Unido, o MI6, havia anos. Mas então alguém o traiu. Ele acabou em Moscou, drogado, exausto após cinco horas de interrogatório e enfrentando a possibilidade real de ser fuzilado.

Gordievsky escapou por pouco, depois que o MI6 o tirou clandestinamente da União Soviética no porta-malas de um carro. Mais tarde, ele tentou descobrir quem havia sido o traidor. "Por quase nove anos, tentei descobrir quem era o homem, quem era a fonte que me traiu, e não encontrei a resposta", declarou Gordievsky em uma entrevista para o programa Newsnight em 28 de fevereiro de 1994 a Tom Mangold, jornalista investigativo da BBC. Dois meses depois, Gordievsky obteve a resposta quando o veterano oficial da CIA, Aldrich Ames, compareceu perante um tribunal americano e confessou ter comprometido "praticamente todos os agentes soviéticos [atuando em favor] da CIA e de outros serviços americanos e estrangeiros que ele conhecia". Getty Images Ames continua cumprindo pena de prisão perpétua em uma penitenciária federal americana em Indiana Em 28 de abril de 1994, Ames admitiu ter divulgado a identidade de mais de 30 agentes que espionavam para o Ocidente e ter comprometido mais de 100 operações clandestinas. Ele foi condenado à prisão perpétua.

Conhecido na KGB por seu codinome, Kolokol ("O Sino"), a traição de Ames resultou na execução de pelo menos 10 agentes de inteligência da CIA. Entre eles estava o general Dmitri Polyakov, um alto funcionário da inteligência do Exército soviético que havia fornecido informações ao Ocidente por mais de 20 anos. Ames, o espião mais prejudicial da KGB na história dos Estados Unidos, foi declarado culpado e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Tal condenação forçou Washington a "contemplar com descrença a magnitude do dano causado pelo agente duplo", explicou Mangold em 1994. Acceso total Foi o papel de Ames como chefe do Departamento de Contrainteligência Soviética da CIA que lhe permitiu causar tanto dano. Isso lhe deu acesso praticamente irrestrito a informações classificadas sobre as operações secretas dos EUA contra a URSS e à identidade de seus agentes em campo, em plena Guerra Fria.

Sua posição também permitiu que ele lesse os relatórios de outras agências de espionagem ocidentais. Foi assim que o espião mais valioso do Reino Unido, Gordievsky, um coronel da KGB que transmitia informações vitais à inteligência britânica, entrou em contato com ele. Essas reuniões criaram a situação incomum em que "o principal desertor da KGB foi interrogado pelo principal espião da KGB", contou Mangold. Getty Images Não só os serviços de inteligência dos Estados Unidos foram prejudicados, mas também o MI6 britânico "Os americanos eram muito minuciosos e realmente bons com os relatórios", disse Gordievsky. "Eu estava entusiasmado. Gostava dos americanos. Queria compartilhar meus conhecimentos com eles e agora percebo que [Ames] estava lá. O que significa que toda a informação nova que eu recebia, ele deve ter transmitido para a KGB", acrescentou.

Bêbado e em situação comprometedora Ames foi exposto ao mundo da espionagem desde muito jovem. Seu pai era analista da CIA e ajudou o filho a conseguir um emprego na agência após ele abandonar a universidade. Mas a decisão posterior de Ames de trair o serviço de inteligência se deu mais por ganância do que por motivos ideológicos. Inicialmente, Ames demonstrou ter grande potencial como oficial de contrainteligência. No final dos anos 60, ele foi enviado para a Turquia com sua esposa, Nancy Segebarth, também agente da CIA, onde foi encarregado de recrutar agentes estrangeiros. Mas no início dos anos 70, seus superiores o ordenaram a retornar à sede da CIA por considerarem que ele não era adequado para o trabalho de campo. De volta aos EUA, ele estudou russo e foi designado para planejar operações de campo contra oficiais soviéticos. Os problemas com álcool de seu pai haviam estagnado a carreira dele na CIA, e o mesmo consumo excessivo de Ames começou a atrapalhar seu próprio progresso. Em 1972, outro agente o flagrou bêbado e em uma situação comprometedora com uma funcionária da CIA. A situação não melhorou devido à indiferença de Ames em relação ao trabalho, que o levou a deixar uma maleta cheia de informações confidenciais no metrô quatro anos depois.