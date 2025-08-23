Por que muitos chineses pagam para ir a escritório e fingir que trabalham

BBC Shui Zhou paga para ir a um escritório todos os dias Ninguém gostaria de trabalhar sem receber um salário. Ou pior, de ter que pagar para trabalhar. Ainda assim, pagar empresas para que você possa fingir que está trabalhando nelas se tornou uma tendência entre jovens adultos desempregados na China. E isso tem levado a um aumento no número de fornecedores desse tipo de serviço.

O fenômeno surge em meio à economia e ao mercado de trabalho fracos na China. O desemprego entre jovens chineses permanece alto, acima de 14%. Com empregos reais cada vez mais difíceis de conseguir, alguns jovens preferem pagar para ir a um escritório do que ficarem presos em casa. Shui Zhou, 30 anos, tinha um empreendimento no setor de alimentos que faliu em 2024. Em abril desde ano, ele passou a pagar 30 yuan (R$ 22) por dia para ir até um escritório fake administrado pela empresa Pretend To Work (Finja trabalhar, na tradução literal para o português), na cidade de Dongguan, a 114 km ao norte de Hong Kong. Lá, ele se junta a cinco "colegas" que estão fazendo exatamente a mesma coisa.

"Eu me sinto muito feliz", diz Zhou. "É como se a gente estivesse trabalhando em grupo." Empresas de escritórios 'fake' Esse tipo de espaço está surgindo em outras grandes cidades da China, incluindo Shenzhen, Xangai, Nanjing, Wuhan, Chengdu e Kunming. No geral, eles se parecem com escritórios totalmente funcionais, equipados com computadores, com acesso à internet, sala de reuniões e salas para tomar um chá. E, em vez de frequentadores apenas ficarem sentados, eles podem usar os computadores para procurar emprego ou tentar lançar seu próprio negócio. Em alguns casos, a diária, que gira em torno de 30 a 50 yuan (R$ 22 a 38) incluem almoço, lanches e bebidas.

"O fenômeno de fingir que se trabalha agora é muito comum. Devido à transformação econômica e ao descompasso entre a educação e o mercado de trabalho, os jovens precisam desses locais para pensar nos próximos passos, ou fazer trabalhos temporários como uma transição", afirma Christian Yao, professor na Escola de Administração da Victoria University of Wellington, na Nova Zelândia, e especialista em economia chinesa. "As empresas de escritórios fictícios são uma das soluções transitórias." BBC Frequentadores do espaço costumam a usar o computador para procurar emprego Zhou conheceu a Pretend To Work enquanto navegava na rede social Xiaohongshu. Ele conta que sentiu que o ambiente de escritório melhoraria sua autodisciplina.

Segundo Zhou, seu pais também se sentem muito mais tranquilos em relação ao fato de ele não ter emprego depois que passou a frequentar o espaço, há mais de três meses. Embora os frequentadores possam chegar e sair do escritório quando quiserem, Zhou geralmente chega entre 8h e 9h da manhã. Às vezes, ele só vai embora às 23h, depois que o gerente do local já saiu. Zhou conta que as pessoas que frequentam o espaço são como amigos. Por exemplo, quando alguém está ocupado, procurando um emprego, se trabalha duro, mas quando há um tempo livre, eles conversam, brincam e jogam. E, com frequência, jantam juntos após o "expediente".