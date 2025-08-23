'Lawfare'? O que defesa de Bolsonaro alega em resposta ao STF

Reuters Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o começo de agosto A defesa de Jair Bolsonaro (PL) negou na sexta-feira (22/08) que o ex-presidente tenha violado as restrições que foram impostas a ele e acusou as autoridades brasileiras de criarem uma "peça política" contra ele. Bolsonaro é réu em um julgamento que deve começar no próximo mês sobre suposta tentativa de golpe de Estado. No começo deste mês, ele teve prisão domiciliar decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A prisão aconteceu um dia depois que vídeos de Bolsonaro foram exibidos em manifestações de apoio ao ex-presidente em diferentes cidades brasileiras. Bolsonaro estava sujeito a medidas cautelares que impediam que ele se manifestasse em redes sociais. Nesta semana, a Polícia Federal (PF) indiciou Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente vive nos Estados Unidos, por coação (intimidação) a autoridades que atuam no processo da suposta trama golpista. O indiciamento significa que, para a PF, há elementos para crer que pai e filho atuaram para pressionar autoridades envolvidas no curso do processo. Para a PF, pai e filho atuaram de forma consciente para que o Brasil fosse alvo de sanções impostas pelo governo dos EUA. O STF também acusou Bolsonaro de violar medidas cautelares — e exigiu uma resposta da defesa do ex-presidente.

A Polícia Federal divulgou o conteúdo de um telefone celular apreendido do ex-presidente, afirmando que ele teria conversado com outros réus no processo e compartilhado vídeos pelo WhatsApp. A PF divulgou conversas de Bolsonaro com o líder evangélico Silas Malafaia. Em entrevista à BBC News Brasil, o pastor fez duras críticas a Alexandre de Moraes pela divulgação das conversas entre os dois, já que Malafaia não é réu e nem foi indiciado. A polícia também disse ter encontrado um rascunho de um documento com 33 páginas de fevereiro de 2024 com um pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei.

Confira abaixo o que disse a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. 'Lawfare' Os advogados de defesa de Bolsonaro acusaram a Polícia Federal de montar uma "peça política" contra o ex-presidente. "Então o objetivo é o massacre. A desmoralização. Ou seja, é lawfare em curso", diz a defesa de Bolsonaro apresentada ao STF.

Lawfare é um termo em inglês que combina as palavras "law" (lei) e "warfare" (guerra) e significa o uso de instrumentos legais para se atacar politicamente uma pessoa. No passado, antes de seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter sido vítima de lawfare nos diversos processos legais que existiam contra ele — e que segundo sua defesa na época tinham apenas o objetivo de acabar com sua carreira política, sem qualquer mérito jurídico. O lawfare foi um dos pontos centrais da defesa de Lula no período em que ele esteve preso. O presidente americano, Donald Trump, também alegou ter sido vítima de lawfare nos EUA nos processos que enfrentou antes de concorrer e vencer nas eleições em 2024.