Por que 'cinturão blindado' de Donetsk é tão importante para a defesa da Ucrânia

Reuters Redes antidrone cobrem uma estrada na região de Donetsk Uma importante lição da recente cúpula realizada no Alasca entre o presidente americano Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, é que a Rússia supostamente deseja congelar a guerra na Ucrânia ao longo da linha de frente atual, em troca da rendição do restante da região de Donetsk. A Rússia controla hoje cerca de 70% daquela região (oblast), incluindo a capital regional do mesmo nome. Os combates já duram mais de uma década e transformaram Donetsk e a vizinha Luhansk no local mais sangrento do conflito.

Para a Rússia, conquistar toda a região de Donetsk consolidaria sua reivindicação sobre aquele oblast, não reconhecida internacionalmente. E também evitaria novas e pesadas perdas militares. Já para a Ucrânia, abandonar o oeste de Donetsk significaria a dolorosa perda não só das terras, com a perspectiva de um novo êxodo de refugiados, mas a queda de um bastião contra eventuais avanços futuros da Rússia. Mas por que este território é tão importante para os dois países? Quais territórios ainda estão sob o controle da Ucrânia? BBC A agência de notícias Reuters estima que a Ucrânia ainda detenha cerca de 6.600 km² de território em Donetsk. Cerca de 250 mil pessoas permanecem na região, segundo declaração recente das autoridades locais.

Os principais centros urbanos incluem Kramatorsk, Slovyansk, Kostyantynivka e Druzhkivka. O território faz parte da principal região industrial da Ucrânia, Donbas (a bacia do rio Donets). Mas a guerra devastou sua economia. "Na realidade, estes recursos provavelmente não poderão ser explorados, talvez por pelo menos uma década, devido às minas [terrestres]", explica à agência Reuters a professora de Políticas Russas e do Leste Europeu Marnie Howlett, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

"Estas terras foram completamente destruídas, as cidades foram totalmente dizimadas." BBC Qual é a a importância militar da região? Um recente relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), com sede nos Estados Unidos, descreve um "cinturão da resistência" que se estende por 50 km, através do oeste de Donetsk. "A Ucrânia passou os últimos 11 anos dedicando tempo, dinheiro e esforços para reforçar o cinturão da resistência e estabelecer infraestrutura defensiva e industrial significativa", segundo o relatório.

Os relatos da região dão conta da existência de trincheiras, bunkers, campos minados, obstáculos antitanques e arame farpado. As forças russas que atacam na direção de Pokrovsk "trabalham para capturá-la, o que provavelmente levaria vários anos", afirma o ISW. 24 Mechanised brigade via EPA Grande parte da cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, está em ruínas As fortificações certamente fazem parte da defesa ucraniana, mas a topografia também colabora.