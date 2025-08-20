A drástica queda de acessos a sites pornôs após novos controles para menores de idade no Reino Unido

Jack Taylor/Getty Images Novas regras exigem que usuários enviem até selfies para acessar conteúdo pornô O número de pessoas acessando os principais sites de conteúdo pornográfico no Reino Unido caiu drasticamente desde que entraram em vigor novas regras para verificação de idade, mostram dados recém-divulgados no país. A empresa de análise de dados Similarweb informou que o Pornhub, o mais acessado, perdeu mais de 1 milhão de visitas em apenas duas semanas.

O Pornhub e outros dos principais sites de conteúdo adulto lançaram mecanismos mais avançados para verificação de idade em 25 julho. Isso aconteceu após a implementação de uma nova legislação de segurança online no Reino Unido, determinando que os sites tomem mais providências para impedir o acesso de menores de 18 anos. Analistas de dados da Similarweb compararam as médias diárias de usuários de sites de pornografia populares entre 1º e 9 de agosto com as médias diárias registradas em julho. O Pornhub é o site de conteúdo adulto mais acessado do Reino Unido e registrou uma queda de 47% no tráfego entre 24 de julho, um dia antes de as novas regras entrarem em vigor, e 8 de agosto, segundo dados da Similarweb.

O número médio diário de visitas ao Pornhub caiu de 3,2 milhões em julho para 2 milhões nos primeiros nove dias de agosto. No mesmo período, o tráfego do XVideos, outro grande site de conteúdo pornô, também caiu 47%, enquanto o OnlyFans viu seu tráfego diminuir em mais de 10%. No entanto, os dados também mostraram que alguns sites pornográficos de menor porte e menos regulamentados tiveram aumento nas visitas.

"Como já vimos em muitas jurisdições ao redor do mundo, frequentemente há uma queda de tráfego para os sites que cumprem as regras e um aumento para os que não cumprem", disse à BBC um representante do Pornhub. Isso ocorreu depois que aplicativos de rede privada virtual (as chamadas VPNs) se tornaram os mais baixados na App Store da Apple no Reino Unido nos dias seguintes à implementação das regras de verificação de idade. As VPNs podem disfarçar sua localização online — permitindo que você navegue na internet como se estivesse em outro país — no caso, fora do Reino Unido.