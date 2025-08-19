Trump liga para Putin: o que pode acontecer agora?

AFP via Getty Images Após receber o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e mais sete líderes europeus na Casa Branca nesta segunda-feira (18/8), Donald Trump confirmou ter falado por telefone com Vladimir Putin. "Após a conclusão das reuniões, liguei para o presidente Putin e comecei a organizar uma reunião, em local a ser definido, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

"Se a Rússia propuser ao presidente dos Estados Unidos um encontro bilateral, veremos o resultado desse bilateral e, então, poderemos ter um encontro trilateral", disse Zelensky a repórteres do lado de fora da Casa Branca, após a reunião. "A Ucrânia jamais se deterá no caminho para a paz", disse ele, acrescentando estar pronto para "qualquer formato". Um encontro entre Putin e Zelensky marcaria a primeira vez em que os dois se sentariam frente a frente em uma mesa de negociações desde o início da invasão em larga escala da Rússia em fevereiro de 2022.

Há meses, o líder ucraniano vem pressionando para se encontrar com Putin. Até então Moscou havia rejeitado repetidamente a ideia. Após a reunião desta segunda na Casa Branca, o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, afirmou que "vale a pena explorar a possibilidade de elevar o nível de representantes" das delegações russa e ucraniana nas negociações. O saldo da reunião na Casa Branca Antes da reunião expandida com a presença dos demais líderes europeus, Zelensky e Trump participaram de um encontro bilateral na Casa Branca.

O presidente ucraniano disse que foi a "melhor" reunião que já teve com seu homólogo americano, acrescentando que as conversas foram "construtivas" e "específicas". Ele também disse ter mostrado a Trump "muitos detalhes" em um mapa do campo de batalha. Com base no que os dois disseram desde então, a reunião parece ter se concentrado em discussões para estabelecer garantias de segurança para a Ucrânia e marcar a reunião trilateral entre Zelensky, Trump e Putin. Reuters Zelensky agradeceu seis vezes a Trump e ao governo americano nos primeiros minutos em que falou Após seu encontro bilateral, Trump e Zelensky se reuniram com os demais sete líderes europeus: o chanceler alemão, Friedrich Merz; o presidente francês, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o secretário-geral da Otan, Mark Rutte; e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.