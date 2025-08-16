Como mudança de Trump sobre cessar-fogo pode favorecer Rússia em guerra da Ucrânia?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas após conversas por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e aliados da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na manhã deste sábado (16/8), Trump afirmou que foi decidido por todos que um acordo de paz para colocar um fim definitivo ao conflito deve ser prioridade. Segundo o republicano, essa seria uma opção melhor do que "um acordo de cessar-fogo que muitas vezes não se mantém". Para Matthew Savill, diretor de Ciências Militares do Royal United Services Institute, esta mudança de posição em relação aos objetivos da negociação é mais uma vitória diplomática para os russos. "Se o objetivo militar de Putin era evitar restrições imediatas às operações russas na Ucrânia, então ele parece ter conseguido", afirma o analista do think tank de defesa e segurança com sede em Londres.

Como EUA compraram Alasca da Rússia e fizeram um dos melhores negócios da história Mesmo diante dos últimos acontecimentos, as forças militares russas continuam a avançar na Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa de Vladimir Putin, suas tropas tomaram duas aldeias no leste da Ucrânia: Kolodyazi, na região de Donetsk, e Vorone, na região de Dnipropetrovsk. Desde o início da invasão em larga escala, há três anos, as forças russas expandiram lentamente o território que controlam. Nos últimos meses, elas vêm conquistando avanços incrementais no leste da Ucrânia. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), o Exército russo avança a uma média de 15 a 16 km² por dia em território ucraniano.

E para Matthew Savill, essas conquistas no leste da Ucrânia devem ser usadas por Moscou para fortalecer sua posição em negociações futuras. AFP via Getty Images Segundo o especialista, a Rússia está ganhando tempo. "Parece improvável que a Rússia esteja preparada para dar passos significativos para trás. E embora o progresso russo em campo seja dolorosamente lento, ela ainda parece estar calculando que pode sobreviver à Ucrânia e seus apoiadores internacionais", diz.

Nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compartilhou uma visão similar. Ele afirmou esperar que a Rússia "aumente a pressão e realize ataques" contra a Ucrânia nos próximos dias para "criar circunstâncias mais favoráveis para negociações com atores globais". Segundo Zelensky, a Ucrânia está documentando a movimentação de tropas russas e "contra-atacará, se necessário". "A Ucrânia precisa de posições fortes e de uma resistência verdadeiramente tangível ao inimigo", escreveu ainda.