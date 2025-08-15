'Altos desafios!!!', posta Trump ao embarcar para encontro com Putin no Alasca; acompanhe

Reuters O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue para Anchorage, no Alasca, nesta sexta-feira, para se reunir com o presidente russo Vladimir Putin. O objetivo do encontro é discutir caminhos para o fim da guerra na Ucrânia. O local escolhido para a reunião de alto nível é a Joint Base Elmendorf-Richardson, uma instalação militar americana localizada na região norte de Anchorage, a cidade mais populosa do estado.

Em um post na sua rede social Truth Social, Trump destacou a expectativa pelo encontro, escrevendo: "HIGH STAKES!!!" (algo como 'grades desafios', na tradução para o português). Preparativos e comitiva Trump deixou a Casa Branca por volta das 07h31 (horário local) em sua limusine presidencial, conhecida como The Beast, e embarcou no Air Force One, um Boeing 747-200B adaptado com suíte presidencial, escritório, academia, centro de comunicações, ala médica e capacidade para até 70 passageiros. A comitiva inclui nomes como o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro Steve Bessent, o secretário de Comércio Howard Lutnick, o enviado especial Steve Witkoff, a secretária de imprensa Karoline Leavitt e o diretor da CIA John Ratcliffe. O objetivo da reunião Trump vem tentando — sem muito sucesso — encerrar a guerra na Ucrânia. Durante a campanha presidencial, prometeu que poderia acabar com o conflito em até 24 horas após assumir o cargo. Ele também afirmou repetidas vezes que a guerra "nunca teria acontecido" se fosse presidente em 2022, quando a Rússia invadiu o país vizinho.

No mês passado, Trump disse à BBC estar "decepcionado" com Putin. Frustrado, estabeleceu um prazo até 8 de agosto para que o líder russo aceitasse um cessar-fogo imediato ou enfrentasse sanções mais duras dos EUA. Com o prazo expirado, anunciou que se encontraria pessoalmente com Putin em 15 de agosto. A reunião ocorre após o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, ter realizado conversas "altamente produtivas" com Putin em Moscou na última quarta-feira, segundo Trump. Antes do encontro, a Casa Branca procurou reduzir as expectativas de que o diálogo pudesse resultar em um cessar-fogo. A secretária de imprensa Karoline Leavitt descreveu o encontro como um "exercício de escuta".

Em entrevista à Fox News Radio na quinta-feira, Trump avaliou que havia "25% de chance de o encontro não ser bem-sucedido". O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Trump entraria na reunião com o objetivo de alcançar um acordo de cessar-fogo, mas reconheceu que um tratado de paz mais amplo exigirá tempo. "Para chegar à paz, acho que todos reconhecemos que será preciso conversar sobre garantias de segurança, sobre disputas e reivindicações territoriais, e sobre o que está em disputa", disse Rubio a repórteres.

Foto do serviço de imprensa da 65ª Brigada Mecanizada/EPA/Shutterstock (15440020e) Recrutas ucranianos participam de treinamento militar na região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, em 13 de agosto de 2025, em meio à invasão russa iniciada em fevereiro de 2022 Tanto a Rússia quanto a Ucrânia afirmam há muito tempo querer o fim da guerra, mas os objetivos de cada lado colidem diretamente. Na segunda-feira, Donald Trump disse que pretende "recuperar parte do território [ocupado pela Rússia] para a Ucrânia", mas alertou que pode ser necessário "trocar ou ajustar áreas de terra". Kiev, porém, rejeita categoricamente qualquer cessão de território, incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Nesta semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechaçou a ideia de "trocas" territoriais: