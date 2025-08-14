Trump critica Brasil e diz que há 'execução política' contra Bolsonaro

Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images Trump e Bolsonaro em 2020, durante jantar em Mar-a-Lago, na Flórida O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (14/8), em conversa com jornalistas na Casa Branca, em Washington. "É realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro", criticou Trump sobre o processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ex-presidente está hoje em prisão domiciliar, após descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O presidente americano ainda chamou Bolsonaro de "honesto" e criticou a Justiça brasileira ao dizer que "há algumas leis muito ruins acontecendo". Trump fez o comentário ao ser questionado sobre as tarifas aplicadas a países da América Latina - e como isso pode levar a uma maior aproximação da região com a China. O presidente americano respondeu dizendo não estar preocupado e voltou a atacar o Brasil:

"O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas — como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que cobramos, e, basicamente, nem estávamos cobrando nada", disse. Trump prosseguiu: "O Brasil tem nos tratado muito mal há muitos anos. Um dos piores países do mundo nesse aspecto. (...) Então, agora estão sendo cobrados 50% de tarifas, e não estão felizes, mas é assim que funciona". Quando anunciou as tarifas de 50% contra o Brasil em carta endereçada ao presidente Lula, Trump justificou a medida com argumentos de cunho político — citando o tratamento dado pelo Judiciário a Bolsonaro e a empresas de tecnologia dos EUA.

Esse tipo de justificativa não apareceu nas cartas divulgadas para outros países. Nesta quinta, o presidente Lula fez novas críticas ao tarifaço, dizendo que "não vai ficar chorando". "Se os EUA não quiserem comprar, não vou ficar chorando, rastejando, vou procurar outros países e vamos seguir em frente. Eu aprendi a andar de cabeça erguida. Quero que este país seja respeitado. Se eu respeito o povo americano, ele tem que respeitar o povo brasileiro", disse, segundo o jornal Folha de S.Paulo, durante evento em Pernambuco.

Além das tarifas, o governo dos EUA avançou sobre o Judiciário brasileiro ao revogar vistos de ministros do STF e aplicar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. As sanções têm sido alvo de uma campanha intensa do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente que se mudou para os EUA para fazer pressão contra o julgamento do pai. Na quarta-feira, em entrevista à BBC News Brasil, Eduardo disse estar "disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder", referindo-se a Moraes.