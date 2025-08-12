Por que compra do Alasca pelos EUA foi um dos melhores negócios da história

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os EUA compraram o Alasca da Rússia em 1867, o que dá um significado histórico ao encontro. Trump anunciou a reunião na última sexta-feira (08), mesmo dia em que expirou o prazo que ele mesmo impôs para que a Rússia aderisse a um cessar-fogo, sob pena de enfrentar mais sanções americanas. Reagindo às notícias do encontro no Alasca, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que qualquer acordo sem a participação de Kiev equivaleria a uma "decisão morta". Zelensky deve participar de uma reunião virtual com Trump, com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e com líderes da União Europeia na quarta-feira (13).

A reunião entre Trump e Putin será o primeiro encontro presencial entre os dois desde 2019, quando se encontraram durante o primeiro mandato do americano. A Casa Branca não explicou por que Trump decidiu realizar o encontro no Alasca. O assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, disse que o Estado americano é um local "bastante lógico" e que ambos os países são vizinhos, com o Estreito de Bering os dividindo.

"Parece bastante lógico que nossa delegação simplesmente sobrevoe o Estreito de Bering e que uma cúpula tão importante e esperada dos líderes dos dois países seja realizada no Alasca." REUTERS/KEVIN LAMARQUE A última vez que Putin e Trump se encontraram presencialmente foi em 2019 O governador do Alasca, o republicano Mike Dunleavy, comemorou a escolha de seu Estado para o encontro, que chamou de "histórico". "O Alasca é o local mais estratégico do mundo, situado na encruzilhada entre a América do Norte e a Ásia, com o Ártico ao norte e o Pacífico ao sul. Com apenas três quilômetros separando a Rússia do Alasca, nenhum outro lugar desempenha um papel mais vital em nossa defesa nacional, segurança energética e liderança no Ártico", escreveu Dunleavy na rede social X.

"É apropriado que discussões de importância global ocorram aqui." Em 2008, a republicana Sarah Palin, ex-governadora do Alasca, destacou que a Rússia é a "vizinha" do Estado americano e pode ser vista de uma ilha no Alasca. A última vez que o Alasca esteve no centro das atenções em um evento de alcance internacional foi em março de 2021, quando a recém-formada equipe diplomática e de segurança nacional de Joe Biden se encontrou com pares chineses em Anchorage.