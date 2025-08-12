Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Antiamericanismo'? Imagem dos EUA piorou para um a cada três brasileiros após tarifaço de Trump, diz pesquisa
Agência BBC

'Antiamericanismo'? Imagem dos EUA piorou para um a cada três brasileiros após tarifaço de Trump, diz pesquisa

A maioria dos brasileiros, 68%, concorda que o Brasil deveria priorizar acordos com outros parceiros comerciais, como a China e a União Europeia; apenas 5% estariam dispostos a cancelar viagem para os EUA por causa do tarifaço.
Autor Julia Braun - Da BBC Brasil em Londres
Autor
Julia Braun - Da BBC Brasil em Londres Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Donald Trump usando boné branco com a bandeira dos EUA estampada
Getty Images
Para 51% dos brasileiros, a imagem dos Estados Unidos permanece a mesma, enquanto 6% relatam uma melhora na percepção sobre o país comandado por Trump

Diante do anúncio da imposição de tarifas sobre produtos nacionais pelo presidente americano Donald Trump, a imagem dos Estados Unidos piorou para apenas 38% dos brasileiros.

É o que aponta uma nova pesquisa realizada pela Ipsos-Ipec em todo o Brasil. Segundo o levantamento, antes do tarifaço, 48% diziam ter uma visão ótima ou boa do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Após as medidas protecionistas, pouco mais de um em cada três entrevistados afirmou que sua visão mudou para pior.

Porém, para 51% dos brasileiros, a imagem dos Estados Unidos permanece a mesma, enquanto 6% relatam uma melhora na percepção sobre o país comandado por Trump.

A pesquisa foi realizada entre 1 e 5 de agosto de 2025, antes das tarifas entrarem em vigor, em 6 de agosto. Foram entrevistados 2 mil brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento também questionou os entrevistados sobre a natureza das medidas anunciadas por Trump. E para 75% dos brasileiros, o tarifaço é baseado em uma questão política.

Apenas 12% dos entrevistados percebem o aumento das tarifas como uma decisão de natureza puramente comercial, enquanto 5% disseram acreditar tratar-se tanto de questões comerciais, quanto políticas.

A imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros foi anunciada por Donald Trump em julho.

O presidente americano argumentou que a medida era uma retaliação ao processo que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por suposta tentativa de golpe.

A taxação veio após intensa campanha por sanções contra o Brasil liderada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente mora nos EUA.

Pouco antes das tarifas entrarem em vigor, o governo americano confirmou uma isenção para quase 700 produtos brasileiros. Mais de 3,8 mil itens, porém, passaram a ser taxados.

Visão como reflexo da polarização política

Quando o tema são as possíveis reações do Brasil ao tarifaço, a população brasileira está extremamente dividida, em um reflexo da polarização política registrada nas eleições de 2022.

A ideia de que "o Brasil deveria reavaliar sua parceria comercial e se distanciar dos Estados Unidos" divide a opinião pública: 47% discordam, enquanto 46% concordam.

Mas enquanto 61% dos brasileiros que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições apoiam o distanciamento, 65% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro são contrários.

A proposta de que o Brasil deveria responder na mesma moeda, aplicando tarifas altas sobre os produtos americanos, também gera divisão. Enquanto 61% dos eleitores de Lula apoiam a retaliação, 56% dos que dizem ter votado em Bolsonaro são contra a medida.

Jair Bolsonaro e Donald Trump durante reunião bilateral na cúpula do G20 no Japão em 2019
AFP via Getty Images
Visão da população em relação ao tarifaço está intimamente ligada à forma como cada brasileiro votou em 2022

O ponto de maior convergência é a necessidade de diversificar as parcerias comerciais. A maioria dos brasileiros, 68%, concorda que o Brasil deveria priorizar acordos com outros parceiros comerciais, como a China e a União Europeia (UE).

"A pesquisa mostra a polarização nacional: as reações de distanciamento ou retaliação são um espelho quase perfeito da divisão política do segundo turno de 2022, indicando que a política externa se tornou mais um campo de batalha ideológico interno", afirma Márcia Cavallari, diretora de Ipsos-Ipec, em comunicado divulgado pelo levantamento.

Cancelar viagem e abandonar produtos?

A pesquisa Ipsos-Ipec também questionou os brasileiros sobre o que eles estariam dispostos a fazer caso o tarifaço prejudique a economia brasileira, e 39% disseram que aceitariam priorizar o consumo de produtos nacionais nessa situação.

Entre os entrevistados, 22% disseram que estariam dispostos a deixar de comprar produtos americanos e 9% afirmaram que apoiariam políticos brasileiros que defendam o distanciamento dos Estados Unidos, buscando acordos com outros países.

Mas apenas 5% citaram o cancelamento ou remanejamento de planos de viagem para os EUA como uma possibilidade.

Somente 3% dos brasileiros disseram estar dispostos a usar as redes sociais e espaços públicos para criticar a medida adotada por Donald Trump, enquanto 10% não estariam dispostos a tomar nenhuma medida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar