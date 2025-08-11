Quem é o jovem e popular senador de oposição morto 2 meses após ser baleado em ato de campanha à Presidência da Colômbia

Getty Images Miguel Uribe Turbay foi um dos jovens políticos de maior prestígio da Colômbia O senador colombiano Miguel Uribe Turbay morreu em um hospital de Bogotá, onde estava internado após ser baleado durante um comício político na capital colombiana em 7 de junho. Reportagens locais divulgaram a notícia nesta segunda-feira (11/8), que foi posteriormente confirmada pela equipe de imprensa de Uribe a outros veículos de comunicação, incluindo a BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC.

O estado de saúde de Uribe havia piorado nos últimos dias, retornando a um "estado crítico" devido a uma hemorragia cerebral. Uribe Turbay, de 39 anos, era pré-candidato à presidência pelo partido de oposição Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. A Colômbia realizará eleições presidenciais em 2026. O ataque Miguel Uribe Turbay foi baleado no dia de junho enquanto discursava na cidade de Fontibón, a oeste de Bogotá, por volta das 17h, horário local (22h no horário de Brasília).

Ele foi imediatamente levado à clínica da Fundação Santa Fé de Bogotá, onde foi internado em estado crítico. Vídeos circularam nas redes sociais tanto do suposto momento em que ele foi atingido pelos tiros quanto de momentos depois, em que pessoas socorreram Uribe, visivelmente inconsciente, enquanto ele jazia sangrando contra um carro. O autor do ataque, segundo divulgou na época o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, foi capturado, e um boletim de ocorrência indicou que ele era menor de idade.

Ele era neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay, que governou de 1978 a 1982 pelo Partido Liberal. Ele também era filho de Diana Turbay, jornalista sequestrada em 1990 pelo grupo Extraditáveis, liderado por Pablo Escobar, em meio à resistência do ex-líder do Cartel de Medellín ao governo colombiano. Diana Turbay morreu em 1991 após ser baleada durante uma suposta tentativa de resgate. Uribe tinha apenas 5 anos na época.