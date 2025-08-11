Está se sentindo desestimulado e apático no trabalho? Você pode estar sofrendo de 'rust out'

Getty Images O rust out é o declínio mental e emocional causado por tarefas repetitivas e monótonas, que leva à desmotivação profissional Funcionários tensos e sobrecarregados em qualquer lugar reconhecem as características do burnout: exaustão, despersonalização (sentir-se desligado dos outros ou de você mesmo no trabalho) e uma sensação reduzida de realização pessoal. Isso acontece quando o estresse crônico no trabalho não é administrado de forma adequada. No outro extremo do espectro do estresse está o "rust out". Você talvez já tenha passado por isso. É quando os funcionários ficam entediados, apáticos ou desmotivados, frequentemente fazendo o mínimo necessário no trabalho. Isso pode levar à procrastinação, fazer com que eles passem muito tempo nas redes sociais ou busquem algo que os estimule em outro lugar.

Rust out é o declínio mental e emocional causado por tarefas repetitivas e monótonas e pela estagnação profissional contínua. Ao contrário do burnout, que resulta em sobrecarga de trabalho, o rust out surge da subutilização e da falta de tarefas estimulantes. Essa condição pode ser agravada quando um ambiente de trabalho valoriza mais a eficiência e cumprimento de metas do que o engajamento profissional, levando as pessoas a se sentirem invisíveis ou substituíveis. Em outras palavras, acontece quando a pessoa não é desafiada o suficiente. Pode parecer uma reclamação estranha para quem adoraria pensar um pouco menos em trabalho. Mas, a longo prazo, isso pode levar à insatisfação com a carreira e afetar a saúde mental. Ainda assim, em muitas profissões, o rust out continua sendo um problema que não é falado. Talvez isso se deva à expectativa não oficial de que o trabalho seja algo entediante.

Getty Images Falta de oportunidades no desenvolvimento de carreira e desafios pode gerar sentimentos de rust out Nossa pesquisa investigou o rust out em uma profissão específica: a dos formadores de professores. Eles são professores universitários que treinam futuros professores. Um total de 154 desses profissionais responderam um questionário e, com 14 deles, realizamos entrevistas. Embora a maioria tenha dito gostar do trabalho, nós encontramos sintomas e experiências que indicam rust out. Acreditamos que nossas descobertas possam ter relevância para outros contextos profissionais. O rust out pode parecer um pouco com a tendência das redes sociais chamada quiet quitting (ou demissão silenciosa, na tradução para o português).

Contudo, os formadores de professores com quem nós conversamos não estavam deliberadamente se afastando de suas funções ou planejando sair. Na verdade, eles permaneciam altamente comprometidos com seus alunos — o que tornava a situação ainda mais frustrante. Com frequência, eles viam a profissão como uma vocação e sentiam orgulho em guiar novos professores para a carreira. Muitos contaram sobre a alegria que era possível encontrar no trabalho e sobre os jovens brilhantes e inspiradores que eles ajudaram a formar. No entanto, alguns haviam perdido esse entusiasmo. Pilhas cada vez maiores de documentos de trabalho os obrigaram a desviar o foco daquilo que eles amavam. E, de forma crucial, havia a sensação de que eles não faziam mais o trabalho para o qual haviam se candidatado.

Foco nos formadores de professores Os formadores de professores no ensino superior equilibram múltiplas responsabilidades: dar aulas, supervisionar os estágios de seus alunos, orientar e realizar um extenso trabalho administrativo. Essas demandas deixam pouco espaço para o envolvimento com pesquisa, que é cada vez mais valorizada em universidades orientadas por métricas. Descobrimos que a burocratização do ensino superior na Irlanda e no Reino Unido tem levado a um excesso de papelada, tarefas de compliance e mudanças constantes nos sistemas. Um professor nos disse: "Cerca de 70% da minha carga de trabalho agora é quase só administração, o que é muito deprimente." Em conjunto, isso pode deixar pouco tempo para aspectos mais criativos ou profissionalmente enriquecedores da função, como o desenvolvimento de currículo, o ensino ou a pesquisa. "Eu geralmente sinto que eu não produzi nada no fim da semana e não há sensação de desenvolvimento", disse outro educador.