Quais países latino-americanos tiveram o maior aumento no investimento estrangeiro (e o que isso diz sobre suas economias)?

O Peru é o país que verificou maior crescimento dos investimentos estrangeiros diretos na América Latina Entre as grandes economias da América Latina, o Peru, México e o Brasil (nesta ordem) foram os países que verificaram o maior aumento dos investimentos estrangeiros diretos em 2024, em comparação com o ano anterior. "Os investidores têm maior confiança nestes países", declarou à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) a professora Mine Doyran, da Escola de Negócios da Universidade da Cidade de Nova York (CUNY, na sigla em inglês), nos Estados Unidos.

"Eles observam condições favoráveis para fazer negócios, potencial de crescimento e um ambiente mais estável", explica ela. Por outro lado, a redução do fluxo de capital vindo do exterior costuma ser um sinal de preocupação sobre a estabilidade econômica, o ambiente político ou as perspectivas de crescimento de um país. É claro que sempre existem nuances. Não se trata apenas de analisar o quanto aumentou ou diminuiu o volume de investimento estrangeiro. Existe uma questão ainda mais importante que os valores, que é o tipo de investimento.

Na América Latina, os investimentos estrangeiros diretos (IED) cresceram em 2024 em 7,1%, em relação ao ano anterior. Ao todo, foram investidos US$ 189 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão), equivalentes a 2,8% do Produto Interno Bruto da região). Mas, ao mesmo tempo em que os IED aumentaram, a entrada de novos investidores na região permaneceu estagnada. Isso se explica, basicamente, porque os IED incluem vários itens em uma mesma cesta.

'Maior confiança' De um lado, os números refletem a chegada de capital novo do exterior, o que é conhecido tecnicamente como aporte de capital. Mas eles também incluem os reinvestimentos de lucros de empresas estrangeiras no mesmo país. E, por fim, os IED também consideram os empréstimos feitos entre as companhias. O que aconteceu na América Latina em 2024, segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), é que o aumento dos investimentos estrangeiros se deveu ao reinvestimento de fundos por empresas internacionais que já operavam na região, não ao ingresso de novas companhias multinacionais.

E a estagnação da entrada de novos investidores "reflete o baixo interesse de novas empresas em ingressar na região", segundo Doyran. Por isso, analisando o panorama como um todo, a professora afirma que os dados de IED "são boas e más notícias ao mesmo tempo": as empresas instaladas na região reinvestiram seus lucros em vez de levá-los embora, mas não houve entrada de capital novo. Entre as maiores economias da região, três países registraram o maior aumento dos investimentos estrangeiros diretos: Peru (57%), México (48%) e Brasil (14%).