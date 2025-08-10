Governo Trump volta a criticar Moraes, e Itamaraty reage: 'Ataque frontal à soberania'

Getty Images Em resposta enviada à imprensa, o governo brasileiro disse que viu "um ataque frontal à soberania" nas declarações. Já o STF não emitiu comentários Uma mensagem postada na rede social X neste sábado , 9, pelo vice-secretário do Departamento de Estado dos EUA Christopher Landau, e recompartilhada pela embaixada americana na mesma rede, virou mais um episódio na crise entre a gestão Donald Trump e o governo brasileiro. A mensagem ataca o que chama de "poder ditatorial" do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, afirma que ele "destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos" e que o país quer "restaurar a amizade histórica com a grande nação do Brasil."

Em resposta enviada à imprensa, o governo brasileiro disse que viu "um ataque frontal à soberania" nas declarações. Já o STF não emitiu comentários. Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República chamou o texto de "arrogante" e o classificou como "gravíssima ofensa ao Brasil, ao STF e à verdade." Na sexta (8/8), a Embaixada dos EUA já havia postado uma advertência direta a Moraes e seus aliados, afirmando que ele é "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores" e que suas "flagrantes violações de direitos humanos" resultaram em sanções impostas pelo governo de Donald Trump com base na Lei Global Magnitsky. O texto ainda alerta que integrantes do Judiciário e de outras esferas "estão avisados para não apoiar nem facilitar" a conduta do magistrado, acrescentando que Washington "monitora a situação de perto".

Após a publicação feita pela Embaixada dos Estados Unidos, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da representação no Brasil para uma reunião na sede da pasta, em Brasília. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de… https://t.co/CjJolkmYxn — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 9, 2025 Crise escalou com carta de Trump Uma carta de Trump, endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 9 julho, se diferenciou de dezenas de outras enviadas a líderes globais que ele publicou em suas redes sociais.

Além de anunciar tarifas adicionais de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, Trump utilizou motivos políticos para justificar a imposição das tarifas, entre eles o tratamento dado pelo Judiciário do Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a empresas de tecnologia americanas, o que não aconteceu nas cartas divulgadas nos últimos dias para outros países. A mensagem de Trump enviada aos mandatários de outros países têm entre si uma redação exatamente igual — e um tom bem mais amigável. Em resposta, o presidente Lula deu longas entrevistas à imprensa nas quais disse que "não pode admitir" a "ingerência de um país na soberania de outro", além de criticar "a intromissão de um presidente de um país no Poder Judiciário do meu país."