'Lula vai colher benefícios por ser atacado por Trump, mas deve evitar briga maior', diz Economist

Getty Images Para publicação britânica, motivo do tarifaço no Brasil não foi econômico O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai colher benefícios por ter sido atacado pelo presidente americano Donald Trump, mas deve evitar transformar isso em uma briga maior. É o que afirmou a revista britânica The Economist, em publicação na última sexta-feira, 8. O texto fala sobre a reação de Lula ao tarifaço de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros, que entrou em vigor nesta semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos motivos citados por Trump para a taxação foi o tratamento dado a Bolsonaro pela Justiça brasileira no processo em que ele é acusado de tramar um golpe de Estado. "Trump está indignado com o fato de seu aliado, Jair Bolsonaro, ex-presidente da direita radical do Brasil, estar sendo julgado, acusado de planejar um golpe", diz a publicação. A revista lembra que o Brasil não foi o único visado por razões políticas, citando o exemplo do Canadá. "Trump alertou Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, que reconhecer um Estado palestino tornaria as negociações comerciais muito difíceis". Para a The Economist, o caso do Brasil é o "mais claro, até agora, de Trump usando o comércio como instrumento para interferir nos assuntos de outro país."