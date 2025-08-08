Gabinete de segurança de Israel aprova plano para assumir controle da Cidade de Gaza

Reuters Netanyahu havia dito antes que queria assumir o controle total da Faixa de Gaza — o plano aprovado se concentra especificamente na Cidade de Gaza, a maior cidade do enclave O gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controle da Cidade de Gaza, onde vivem centenas de milhares de palestinos, uma escalada controversa na guerra que já dura quase dois anos. Mais cedo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia dito que queria assumir o controle de toda a Faixa de Gaza — mas o plano aprovado se concentra especificamente na Cidade de Gaza, a maior cidade do enclave.

A decisão foi tomada depois que "uma maioria absoluta dos ministros do gabinete avaliou que o plano alternativo apresentado ao gabinete não seria capaz de derrotar o Hamas nem garantir o retorno dos sequestrados", segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro. Também foram divulgados "cinco princípios para encerrar a guerra", incluindo o desarmamento do Hamas; o retorno de todos os reféns, vivos ou mortos; a desmilitarização da Faixa de Gaza; o controle de segurança israelense sobre a Faixa de Gaza; e um governo civil alternativo que não seja o Hamas nem a Autoridade Palestina. O anúncio veio em um momento em que Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez maior, inclusive de seus aliados, para encerrar a guerra em Gaza e permitir mais acesso a ajuda humanitária ao território. Israel iniciou sua guerra em Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1,2 pessoas foram mortas e 251 levadas para Gaza como reféns.

Desde então, a ofensiva militar de Israel matou pelo menos 61 mil palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. Como resultado das operações militares de Israel, a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 87% de Gaza seja uma zona militar designada ou sujeita a avisos de evacuação. EPA Grupos de ajuda humanitária alertaram que a crise humanitária em Gaza vai piorar "É como se não houvesse mais nada para ocupar", afirmou o palestino Mahmoud al-Qurashli à agência de notícias Reuters, da Cidade de Gaza, em resposta aos planos de Netanyahu de assumir o controle total da região.

"Praticamente toda a Faixa de Gaza foi espremida na parte ocidental da Cidade de Gaza, e isso é tudo o que resta. Neste momento, para o povo, não há mais diferença — se ele ocupa ou não", acrescenta. Raed Abu Mohammed conta que eles estão vivendo em tendas há cinco meses, e começaram a se acomodar um pouco: "Sim, há sofrimento, sim, há morte. Mas ainda estamos nos agarrando à vida. Israel não está matando o Hamas. Israel está matando civis, crianças, mulheres". Em resposta à proposta de assumir o controle da Faixa de Gaza, o Hamas afirma que Netanyahu está "planejando continuar sua abordagem de genocídio e desalojamento, cometendo mais crimes" contra o povo palestino.

Suas ações "representam uma clara reversão do curso das negociações e revelam claramente os verdadeiros motivos por trás de sua retirada da rodada final (de negociações)", diz um comunicado. O grupo acrescentou que eles estavam "muito próximos" de um acordo final, e que o preço seria alto para Israel ocupar Gaza. O Hamas também fez um apelo aos países árabes e islâmicos, assim como à comunidade internacional, para que "condenem e rejeitem estas declarações perigosas, e tomem medidas urgentes para interromper a agressão e acabar com a ocupação".