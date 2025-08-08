Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha suspende venda para Israel de armas que poderiam ser usadas em Gaza
Agência BBC

Alemanha suspende venda para Israel de armas que poderiam ser usadas em Gaza

Segundo chanceler alemão, é 'cada vez mais difícil entender' como plano militar israelense ajudará o país a atingir objetivos legítimos.
Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres
Friedrich Merz, chanceler da Alemanha
Segundo o chanceler, é 'cada vez mais difícil entender' como o plano militar israelense ajudará o país a atingir objetivos legítimos

A vai suspender suas exportações para Israel de armas para poderiam ser usadas na guerra em Gaza, afirmou nesta sexta-feira (8/8) o chanceler Friedrich Merz.

A declaração segue a aprovação, pelo gabinete de segurança de Israel, de um plano para assumir o controle da Cidade de Gaza.

"Nessas circunstâncias, o governo alemão não autorizará nenhuma exportação de equipamento militar que possa ser usado na Faixa de Gaza até novo aviso", afirmou Merz em um comunicado à imprensa.

Segundo o chanceler, é "cada vez mais difícil entender" como o plano militar israelense ajudará o país a atingir objetivos legítimos.

"Israel tem o direito de se defender do terror do Hamas. A libertação dos reféns e negociações objetivas sobre um cessar-fogo são nossa principal prioridade", disse no comunicado.

Mas de acordo com Merz, "a ação militar ainda mais dura do Exército israelense na Faixa de Gaza, aprovada ontem à noite pelo Gabinete de Segurança de Israel, torna cada vez mais difícil, da perspectiva do governo alemão, prever como esses objetivos serão alcançados."

A Alemanha tem sido um dos maiores fornecedores de armas para Israel.

Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), um instituto de pesquisa independente que analisa conflitos e armamentos, os Estados Unidos foram o maior fornecedor de importações militares de Israel no período entre 2020 e 2024, com a Alemanha em segundo lugar.

Acampamento de tendas abriga palestinos deslocados pela ofensiva militar israelense na Cidade de Gaza
O plano para assumir o controle da Cidade de Gaza foi aprovado pelo governo israelense após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmar que queria assumir o controle de toda a Faixa de Gaza.

O plano aprovado, porém, se concentra especificamente na Cidade de Gaza, a maior cidade do enclave.

A decisão foi tomada depois que "uma maioria absoluta dos ministros do gabinete avaliou que o plano alternativo apresentado ao gabinete não seria capaz de derrotar o Hamas nem garantir o retorno dos sequestrados", segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

Também foram divulgados "cinco princípios para encerrar a guerra", incluindo o desarmamento do Hamas; o retorno de todos os reféns, vivos ou mortos; a desmilitarização da Faixa de Gaza; o controle de segurança israelense sobre a Faixa de Gaza; e um governo civil alternativo que não seja o Hamas nem a Autoridade Palestina.

O anúncio do plano veio em um momento em que Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez maior, inclusive de seus aliados, para encerrar a guerra em Gaza e permitir mais acesso a ajuda humanitária ao território.

Reações

A decisão do governo de Netanyahu recebeu críticas dentro de Israel, com o líder da oposição Yair Lapid descrevendo o plano como um "desastre".

Familiares dos sequestrados que ainda são mantidos em Gaza pelo Hamas disseram que a medida está "colocando os reféns em perigo".

No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer disse considerar a decisão de intensificar ainda mais a ofensiva em Gaza "errada" e instou Israel a reconsiderar.

O chefe de direitos humanos das Nações Unidas, Volker Türk, alertou que uma nova escalada "resultará em deslocamentos forçados em massa, mais mortes, mais sofrimento insuportável, destruição sem sentido e crimes atrozes".

