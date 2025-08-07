Tensões redobradas com Trump quase não afetam ativos brasileiros, diz FT

Getty Images O real segue com valorização acumulada de quase 13% no ano frente ao dólar As tarifas de 50% impostas pelo ex-presidente Donald Trump ao Brasil estão entre as mais altas já aplicadas por ele em sua política comercial. Segundo o Financial Times, no entanto, os ativos brasileiros mostram resiliência e reagem com relativa estabilidade à escalada de tensão entre os dois países. Em um artigo dirigido a investidores, publicado na quarta-feira (6/8), o jornal observa que os motivos para a imposição das tarifas não estão ligados à política comercial brasileira — o que seria típico em disputas tarifárias —, mas sim a pressões políticas. Trump quer que as autoridades brasileiras encerrem o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentar organizar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo as acusações do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Trump estaria tentando infringir a soberania do Brasil provocaram pequenas reações nos mercados. O real segue com valorização acumulada de quase 13% no ano frente ao dólar, e o índice Ibovespa, que inclui grandes empresas como Petrobras e Vale, mantém uma alta de 11%. Para o Financial Times, essa reação moderada reflete a natureza relativamente fechada da economia brasileira. Segundo o Banco Mundial, as exportações representaram menos de um quinto do PIB brasileiro em 2024, e apenas 12% delas tiveram como destino os Estados Unidos — um contraste com o México, que destina 82% de suas exportações ao mercado americano. Mesmo em um cenário extremo, com tarifa generalizada de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os EUA, analistas da Capital Economics estimam que o impacto seria limitado, reduzindo o PIB brasileiro entre 0,3 e 0,5 ponto percentual ao longo de três anos.

Getty Images Além disso, o próprio pacote de tarifas anunciado por Trump contém exceções importantes. Quase 700 produtos brasileiros estarão isentos, incluindo petróleo, minério de ferro, celulose, fertilizantes, gás natural, aviões e peças de aeronaves. Isso significa que cerca de metade das exportações brasileiras para os EUA não será afetada, o que, segundo o FT, deve suavizar ainda mais o impacto econômico direto das medidas. Alguns setores, especialmente o agrícola, sentirão mais os efeitos. Produtos como suco de laranja estão incluídos nas tarifas, enquanto a maioria dos itens agrícolas não foi isentada. Ainda assim, o jornal destaca que o Brasil não depende exclusivamente do mercado americano e pode redirecionar commodities como soja, carne bovina e café para outros compradores.