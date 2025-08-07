O que revela corpo de homem que desapareceu há 28 anos e foi encontrado em geleira que está derretendo

Documento de identidade estava com o corpo incrivelmente preservado, o que permitiu à polícia descobrir que se tratava de homem que teria caído em fenda

O corpo de um homem desaparecido há 28 anos foi encontrado em uma geleira que está derretendo na remota região montanhosa de Kohistan, no Paquistão .

Foi uma descoberta que surpreendeu todos os envolvidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O corpo, incrivelmente bem preservado, com as roupas intactas, foi achado por um pastor no chamado Vale da Senhora, no leste do país.

Com ele, havia um documento de identidade com o nome Naseeruddin que levou a polícia a identificá-lo como um homem desaparecido na região em junho de 1997, após cair em uma fenda na geleira.

A região registrou uma diminuição na cobertura de neve nos últimos anos, o que expõe as geleiras à luz solar direta, provocando um derretimento mais rápido. Especialistas afirmam que a descoberta do corpo revela como as mudanças climáticas aceleraram o derretimento das geleiras.

"O que eu vi foi inacreditável", contou Omar Khan, o pastor que encontrou o corpo, à BBC News Urdu, serviço de notícias da BBC no Paquistão. "O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas."