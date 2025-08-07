Morango do amor: o doce 'viral' que pode quebrar dentes e preocupa dentistas

Getty Images Doce que viralizou nas redes sociais é feito com morangos cobertos com brigadeiro branco e envoltos por uma camada espessa de caramelo vermelho brilhante O "morango do amor" virou a nova febre da confeitaria brasileira. Coberto com brigadeiro branco e envolto por uma camada espessa de caramelo vermelho brilhante, o doce conquistou milhares de fãs nas redes sociais. A aparência é atraente para muitos, e os inúmeros vídeos que circulam online têm despertado curiosidade e feito as vendas dispararem nas docerias do país.

Mas por trás do sucesso açucarado, há um alerta grave: o Conselho Federal de Odontologia (CFO) chamou a atenção para os riscos que o doce representa à saúde bucal. O "morango do amor" pode causar danos aos dentes, comprometer próteses e restaurações — e até provocar fraturas dentárias. Vídeos parecem mostrar o momento exato em que algumas pessoas, ao tentar morder o doce, acabam quebrando dentes ou soltando peças protéticas. A recomendação é que o consumo seja feito com cautela, especialmente por quem já tem algum tratamento odontológico. A dentista Fernanda Paixão Malufe, de Americana (SP), relata que tem crescido o número de pacientes com danos causados pelo consumo do doce. Ela recomenda que o "morango do amor" seja cortado com uma faca — quebrando a casquinha caramelizada — antes de ser mastigado. "Se seus dentes têm tratamento de canal, restaurações grandes ou próteses e você morde algo duro, corre o risco de quebrá-los. E muitas vezes não vai ser só na coroa — vai atingir até a raiz, o que pode significar a perda do dente", disse à BBC News Brasil.

Segundo Malufe, os casos variam em gravidade: "No consultório, já atendemos pacientes que quebraram apenas um pedaço do dente, que foi possível reconstruir. Mas também tivemos casos em que a fratura atingiu a raiz — e aí não tem o que fazer: é preciso extrair o dente e colocar um implante." Reprodução Instagram Dentista mostra caso de perda dentária causada pelo consumo do 'morango do amor' Alerta: o doce pode causar fraturas e soltar próteses 1 – Evite fraturas ao morder o doce A cobertura do "morango do amor" é bastante dura e pode levar à quebra de dentes ou de restaurações, especialmente nos dentes da frente.

O CFO aponta que o risco é maior em pessoas com restaurações extensas, que devem ter cuidado redobrado. Para minimizar os danos, o ideal é cortar a casquinha com uma faca e comer o morango em pequenos pedaços, em vez de morder diretamente com os dentes incisivos. Caso a pessoa opte por morder, recomenda-se escolher partes mais finas do caramelo e usar os molares, que são mais fortes e apropriados para a trituração de alimentos. 2 – Quem usa facetas, próteses ou aparelhos deve evitar o consumo O Conselho adverte que a combinação da textura dura e pegajosa do caramelo é especialmente arriscada para quem utiliza facetas, próteses fixas ou removíveis, e aparelhos ortodônticos.

O doce pode grudar nesses dispositivos e arrancá-los da boca, além de provocar danos irreversíveis ou até ferimentos na cavidade oral. Nesses casos, a recomendação dos cirurgiões-dentistas é evitar o consumo do "morango do amor" e de qualquer alimento com características semelhantes. Uma alternativa mais segura é buscar receitas parecidas que não incluam caramelo, explorando outras formas de combinar o morango com ingredientes menos agressivos à saúde bucal. 3 – Cuidado com a cárie