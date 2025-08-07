As marcantes experiências da médica que prepara o último adeus de bebês

Alerta: Essa reportagem contém depoimentos que podem sensibilizar ou entristecer. Ao lado de uma grande caixa de papelão, a médica neonatologista Lilia Maria Caldas Embiruçu tira, uma a uma, roupinhas coloridas feitas de tricô e crochê.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Aqui é um gorro", diz ela, exibindo um pequeno capuz azul bebê, do tamanho de dois dedos da mão unidos. "Nem sempre é possível vestir, de tão pequenos que são, então colocamos nessa espécie de saco de dormir", conta, mostrando um quadrado verde, do tamanho de um guardanapo de papel. As roupas foram tricotadas para servirem em bebês minúsculos, que nasceram muito prematuramente e não sobreviveram, ou que já nasceram sem vida, em decorrência de malformações, questões genéticas ou até mesmo razões desconhecidas. "Você não encontra roupas desse tamanho nas lojas", conta a médica. "Por isso temos que fazer, para que eles sejam enterrados com dignidade." Lilia Embiruçu trabalha no setor de neonatologia do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. Lida diariamente com casos complexos que chegam de todo o Estado da Bahia. Mas, aos 65 anos, sua vasta experiência, tanto pessoal como profissional, a levaram para um lugar diferente na medicina. Formada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, perdeu o pai no dia da formatura. "Ele dizia que só morreria no dia em que eu me formasse", conta. Quando ela subiu no palco para receber o diploma, o pai teve um infarto fulminante.

Mais recentemente, em maio, foi sancionada a lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A norma assegura cuidados humanizados e apoio psicossocial a mulheres e parentes diante da perda de bebês durante a gestação, no parto ou logo após o nascimento. Entre as medidas previstas, estão a garantia de alas separadas em maternidades para mães em luto, o direito à presença de acompanhante durante o parto de natimorto e o acesso a assistência social para os trâmites legais. A lei, que entrará em vigor no fim de agosto, também obriga os serviços de saúde públicos e privados a oferecer capacitação de profissionais de saúde para lidar com o luto parental.

A visão de Lilia para esse tipo de cuidado humanizado sempre fez com que ela enxergasse além da doença. "A mãe que tem um bebê natimorto [quando o feto está morto dentro do útero], é como se ela mesma fosse a urna desse bebê", diz. "Você ainda nem se ajustou como mãe e já tem que se ajustar como mãe de um bebê que vai morrer. São muitas questões existenciais que permeiam esse luto." Motivada por essas reflexões, ela foi estudar cuidados paliativos e, mais recentemente, se formou em capelania hospitalar laica, uma atividade que ainda não é regulamentada como profissão. Segundo Lilia, o curso aborda filosofia, religião, teologia, espiritualidade. Ela afirma que não tem relação com nenhuma religião específica, mas com uma abordagem espiritual, que transcende a religião.