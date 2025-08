Ação de Trump contra o Brasil 'não é intromissão pequena', diz Lula à Reuters

'Um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Eu respeito todo mundo. Eu exijo respeito comigo', disse Lula ao comentar falta de conversa com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (6/8), em entrevista à agência de notícias Reuters, que não ligou para a Casa Branca para negociar as tarifas de 50% sobre o Brasil porque o presidente Donald Trump não demonstrou interesse em fazer acordos.

REUTERS/Adriano Machado Lula falou com a Reuters no Palácio da Alvorada, em Brasília

Na entrevista, Lula também comentou a justificativa de Trump de aplicar as tarifas ao Brasil devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta em que anunciou a taxa extra, o americano disse que há "caça às bruxas" contra seu aliado brasileiro.

"Não vou fazer porque não quero ter o mesmo comportamento do presidente Trump. Porque quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com os Estados Unidos", declarou.

As tarifas de 50% contra produtos brasileiros entraram em vigor nesta quarta. Segundo Lula, o Brasil não vai adotar tarifas recíprocas contra os produtos americanos.

"No dia em que minha intuição disser que Trump está disposto a conversar, não vou hesitar em ligar para ele", disse Lula em entrevista em Brasília. "Mas hoje minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar."

"Não é uma intromissão pequena, é o presidente da República dos Estados Unidos achando que pode ditar regras a um país soberano como o Brasil. E não é admissível que nem os Estados Unidos, nem nenhum país, grande ou pequeno, resolva dar um pitaco na nossa soberania", disse Lula.

"Ele que cuide dos Estados Unidos. Do Brasil, cuidamos nós. Só tem um dono nesse país. E só um dono: o mandato do presidente da República é do povo. O povo que elegeu, o povo que pode tirar."

O presidente também confirmou que deve ligar para Trump para convidá-lo para a Cúpula do Clima, a COP30, em Belém, em novembro.