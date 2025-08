Prisão domiciliar tem fundamentos frágeis e parece 'tentativa de silenciamento', diz Transparência Internacional

André Borges/EPA Para a ONG internacional, a decisão de Moraes 'parece configurar tentativa de silenciamento incompatível com o Estado de Direito' A Transparência Internacional, organização internacional sem fins lucrativos que atua no combate à corrupção, disse nesta terça-feira (5/8) que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro decretada pelo ministro Alexandre de Moraes tem "fundamentos jurídicos frágeis". Segundo a instituição, a "suposta violação de proibição genérica de comunicação" do ex-presidente, proibido de usar celular até mesmo por intermédio de outras pessoas, "parece configurar tentativa de silenciamento incompatível com o Estado de Direito".

Depois, Flávio publico em suas redes sociais as imagens de Bolsonaro enquanto falava com ele, mas depois apagou a publicação. Para Moraes, Bolsonaro "produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro". Os protestos reuniram milhares de apoiadores de Bolsonaro em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e o Pará, exibindo bandeiras dos Estados Unidos e cartazes com mensagens contra Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No dia seguinte, Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro e a proibição de receber visitas não autorizadas pela corte e de utilizar celulares e redes sociais, dele ou de outras pessoas. Para a Transparência Internacional, "o momento exige autocontenção institucional e compromisso com a normalidade democrática". "O STF se empoderou para resistir aos ataques reais durante o governo Bolsonaro, especialmente diante da omissão e vassalagem do então procurador-geral da República Augusto Aras. Mas esse empoderamento, que foi necessário em um contexto emergencial, não pode se converter em prática permanente de atuação de ofício e extrapolação de limites constitucionais."

André Borges/EPA A ONG diz que "condutas eticamente questionáveis de ministros compromete a legitimidade pública do tribunal" A organização afirma também que durante o governo Bolsonaro denunciou "em âmbito nacional e internacional, os esquemas de corrupção envolvendo o ex-presidente e sua família". Dentre as denúncias, a ONG menciona o caso das "rachadinhas", quando o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou, em 2020, Flávio Bolsonaro por liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de ex-funcionários públicos em benefício próprio. E fala também em "lavagem de dinheiro", dentre as denúncias feitas relacionadas a Bolsonaro.