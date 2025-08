O que disse a imprensa internacional sobre atos pró-Bolsonaro

Reuters Atos foram realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e diversas outras cidades Os atos de apoio ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) realizados em diversas cidades brasileiras no domingo (3/8) foram destaque em alguns veículos e agências internacionais. O site da rede Al-Jazeera, do Catar, disse que manifestantes em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades carregaram "bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, em uma aparente referência ao apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, a seu fiel aliado".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eles também seguravam faixas com fotos de Bolsonaro e Trump enquanto gritavam palavras de ordem." A correspondente da Al-Jazeera no Brasil, Monica Yanakiew, disse que muitos no ato em São Paulo estavam agradecendo a Trump pelo apoio dado a Bolsonaro. "Eles estão agradecendo ao presidente Trump por sancionar o Brasil", disse a correspondente. A Al-Jazeera também registrou que houve protestos contra Trump na sexta-feira — após os EUA decretarem aumento de tarifas contra produtos brasileiros.

"Manifestantes se reuniram nas ruas do Brasil na sexta-feira para denunciar Trump pelas altas tarifas impostas às exportações do país. As manifestações eclodiram em cidades como São Paulo e Brasília, com moradores expressando sua indignação no primeiro dia da mais recente campanha tarifária de Trump", disse a rede. A agência de notícias Reuters destacou que os protestos de domingo tinham como alvo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Nos protestos de domingo, apoiadores de Bolsonaro, vestindo camisas da seleção brasileira, gritaram 'Magnitsky' e insultaram Moraes e Lula", disse a agência, em relação à lei usada pelos EUA para sancionar Alexandre de Moraes. Muitos manifestantes também exibiam cartões de banco em provocação a Alexandre de Moraes — já que a lei Magnitsky prevê sanções de instituições financeiras.

"Bandeiras e cartazes americanos em apoio a Trump também foram vistos." A Reuters afirmou que "Bolsonaro não compareceu pessoalmente às manifestações, mas participou por telefone através de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, durante o protesto no Rio de Janeiro". "O ex-presidente, que está em prisão domiciliar, usa tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa nos fins de semana e feriados, conforme determinação do ministro Moraes", disse a Reuters.