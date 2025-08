Por que oração de ministro israelense em local sagrado de Jerusalém causou indignação no Oriente Médio

O ministro ultranacionalista Itamar Ben-Gvir orou no complexo da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, violando um acordo de décadas

Na visita, ele orou no local, violando um acordo de décadas que regula um dos locais mais sensíveis do Oriente Médio.

Reprodução/X/@itamarbengvir Ben-Gvir liderou orações judaicas no Monte do Templo, na Jerusalém Oriental ocupada

A Jordânia, que é guardiã do local, classificou a mais recente visita de Ben-Gvir como "uma provocação inaceitável".

O gabinete do primeiro-ministro israelense divulgou um comunicado afirmando que não houve mudança na política de Israel em manter o acordo de status quo, que permite apenas o culto muçulmano no local.

Orar no local viola um arranjo de longa data que permite a visita de judeus, mas não a realização de orações.

Fotos e vídeos da visita mostram Ben-Gvir liderando orações judaicas no complexo, conhecido pelos judeus como Monte do Templo, na Jerusalém Oriental ocupada.

O grupo Hamas afirmou que se trata de "um aprofundamento das agressões contínuas contra nosso povo palestino", enquanto um porta-voz do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, disse que a visita "ultrapassou todos os limites".

O local é o mais sagrado para os judeus, por ter abrigado dois templos bíblicos. Para os muçulmanos, é o terceiro mais sagrado, por acreditarem que foi de lá que o profeta Maomé ascendeu aos céus.

Israel capturou o local da Jordânia durante a guerra do Oriente Médio de 1967. Pelo acordo de status quo, a Jordânia manteve seu papel histórico de guardiã do local, enquanto Israel assumiu o controle da segurança e do acesso.