O que aprendemos quando estamos prestes a perder nossos pais

Luis Alvarenga/Getty Images Apesar de ser algo pelo qual a maioria de nós vai passar, ninguém nos ensina a lidar com a morte de nossos pais A morte de uma mãe ou um pai é um daqueles temas que raramente ganham espaço nas conversas do dia a dia, talvez por nos assustar. Ainda assim, é uma realidade inevitável. Quase todos nós vamos passar por isso em algum momento da vida. Em 2020, quando minha mãe estava morrendo, lembro de me sentir privilegiada por poder estar com ela até o fim e ajudá-la. Também me lembro de pensar que perder um dos pais — assim como ter um filho — é um momento para o qual ninguém nos prepara.

Para a comentarista política e escritora da Vanity Fair, Molly Jong-Fast, esse momento tem durado anos. Filha da autora feminista Erica Jong, ela acaba de lançar um livro de memórias intitulado How to Lose Your Mother (Como se perde a sua mãe, na tradução livre para o português). Na obra, Molly narra o declínio cognitivo de sua mãe, diagnosticada com demência — um processo que teve início no mesmo ano em que seu marido, o professor Matthew Adlai Greenfield, descobriu um tipo raro de câncer. O livro é um relato honesto, sensível e, em alguns momentos, engraçado sobre como Molly Jong-Fast enfrentou esse período.

Além de lidar com o avanço da doença da mãe, hoje com 83 anos, ela também teve que encarar o diagnóstico de Parkinson do padrasto. Tudo isso enquanto o mundo passava pela pandemia da Covid-19 e ela precisava manter todos à sua volta debaixo do mesmo teto, incluindo um cachorro idoso que tinha seus próprios problemas de saúde. São temas pesados, mas também encontramos momentos de riso, uma marca registrada do estilo da escritora. Em seu livro, ela fala sobre a mentira que contou para seus filhos sobre a saúde do pai, se referindo a um tumor no pâncreas como uma "massa", porque "uma 'massa' pode ser qualquer coisa — um grupo de pessoas, um grupo de vasos sanguíneos, ou até um grupo de cachorros se encontrando no Central Park [em Nova York]".

As lições que Molly Jong-Fast compartilha sobre como lidar com a perda e o luto, encarar o legado da fama da mãe, e as decisões difíceis que precisou tomar diante do envelhecimento dos pais são reflexões com as quais todos podemos aprender. Confira abaixo os principais trechos da nossa entrevista. BBC Katty Kay entrevistou Molly Jong-Fast para falar sobre o lançamento de seu novo livro How to lose your mother Katty Kay - Quando minha mãe morreu, eu me lembro de pensar que tinha recebido treinamento para quase tudo na vida, mas ninguém me deu um manual sobre como passar por aquela situação. Ninguém me disse que, à medida que os pais envelhecem, talvez você precise trocar fraldas ou pensar nas finanças, muito menos que precisaria de alguém para me ajudar a lidar com todas as emoções. Fico muito feliz que você escreveu esse livro para ajudar outras pessoas.

Mas como é possível que uma experiência que praticamente todo mundo vai passar ainda nos pegue tão desprevenidos? Molly Jong-Fast - Eu acho que existe muita vergonha em torno do envelhecimento. E é por isso que falo sobre estar sóbrio o tempo todo. Eu quero tirar o estigma do alcoolismo, eu quero que as pessoas digam 'eu bebo demais, eu tenho uma doença, eu não sou uma pessoa ruim. Eu posso conseguir ajuda para essa doença indo aos Alcóolicos Anônimos'. E é dessa forma que eu me sinto, até certo ponto, em relação ao envelhecimento. As pessoas não querem falar sobre isso, elas não querem envelhecer. É realmente muito assustador. Se você pensar sobre envelhecer, só tem um caminho e não dá para escapar. Você não pode pular aniversários. É simplesmente uma marcha constante em direção à morte, e ninguém sabe o que acontece depois disso.