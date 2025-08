A reação de líderes mundiais e da Cruz Vermelha às imagens de reféns definhando em Gaza

Reuters Manifestantes se reuniram em Tel Aviv no fim de semana exigindo a libertação imediata dos reféns Líderes ocidentais condenaram vídeos que mostram reféns israelenses em Gaza, definhando, enquanto a Cruz Vermelha pediu acesso a todos aqueles que ainda estão em cativeiro. O Secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, disse que "imagens de reféns exibidas para fins de propaganda são repugnantes" e que os reféns deveriam ser libertos "incondicionalmente".

Após a divulgação dos vídeos, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou com as duas famílias de reféns, expressando "profundo choque" e dizendo que os esforços para devolver todos os reféns "continuarão constantes e implacavelmente". Neste domingo (3/8), Netanyahu conversou com o chefe da Cruz Vermelha na região, solicitando seu envolvimento imediato no fornecimento de alimentos e assistência médica aos reféns. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) declarou estar "consternado" com os vídeos, que fornecem "evidências contundentes das condições de risco de vida no qual os reféns estão sendo mantidos".

A instituição reiterou seu apelo para que seja concedido acesso aos reféns para avaliar suas condições, fornecer suporte médico e facilitar o contato com suas famílias. O braço armado do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, afirmou que responderia positivamente a qualquer solicitação da Cruz Vermelha para entregar alimentos e medicamentos aos prisioneiros. No entanto, colocou como condição a abertura de corredores humanitários para Gaza de forma regular e permanente, e a interrupção dos ataques aéreos durante o período de recebimento da ajuda. A Cruz Vermelha tem enfrentado duras críticas em Israel por seu papel na guerra, com alegações de que não prestou socorro aos reféns mantidos em Gaza.

No início deste ano, em meio à indignação com as cenas caóticas de libertação de reféns como parte de um acordo entre Israel e o Hamas, a organização explicou os limites de seu papel, afirmando que depende da boa vontade das partes envolvidas para operar em zonas de conflito. Também houve críticas de palestinos, já que o grupo não tem permissão para visitar prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses desde 7 de outubro de 2023. No fim de semana em Tel Aviv, multidões de manifestantes e famílias de reféns se reuniram novamente, pedindo ao governo israelense que garantisse a libertação dos reféns.