Bukele pode se reeleger indefinidamente, decide Congresso de El Salvador

Reforma polêmica acaba com o segundo turno presidencial e amplia o mandato do presidente de cinco para seis anos.

A reforma, que também amplia o mandato presidencial de cinco para seis anos e acaba com o segundo turno nas eleições presidenciais, obteve o apoio de 57 dos 60 parlamentares. O presidente passa a ser eleito com maioria simples de votos.

O Congresso de El Salvador, no qual a bancada governista tem ampla maioria, aprovou na quinta-feira (31/7) uma reforma constitucional drástica que permite a reeleição presidencial por tempo indeterminado.

Getty Images Reforma foi promovida pelo partido do presidente Nayib Bukele

Nas palavras da deputada governista Ana Figueroa, a reforma visa "dar todo poder ao povo salvadorenho" e igualar as condições para o cargo de presidente com as que já existiam para outros cargos eleitos.

Em relação à prorrogação do mandato presidencial, Figueroa afirmou que a mudança busca uma "maior estabilidade", "segurança política e jurídica" e "redução de custos".

Além disso, a lei estabelece que o atual mandato do atual presidente, Nayib Bukele, que começou em 2024 e iria até 2029, termine mais cedo, em 1° de junho de 2027.

Em 2027, haverá então novas eleições presidenciais — e, neste caso, serão simultâneas: ou seja, vão ocorrer ao mesmo tempo que as eleições legislativas e as eleições locais.