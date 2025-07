Gaza: quais são os cinco estágios que levam à fome?

Anadolu/Getty Images As preocupantes condições humanitárias na Faixa de Gaza chamam cada vez mais atenção em todo o mundo

Mas o chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, afirma que são necessárias "imensas quantidades" de comida para combater a fome no território.

As Nações Unidas ainda não declararam fome no território, mas a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (CIF) alerta que a Faixa de Gaza enfrenta risco crítico de enfrentar uma catástrofe humanitária causada pela fome.

O relatório da CIF na Faixa de Gaza , publicado no dia 12 de maio, afirma que toda a população vive atualmente em situação de crise alimentar (Fase 3) e acima.

Quando ocorrem estas circunstâncias, a ONU costuma declarar fome no território, às vezes em conjunto com o governo do país e, frequentemente, ao lado de organizações de ajuda internacional ou agências humanitárias.

Majdi Fathi/NurPhoto/Getty Images Palestinos carregam sacos de farinha de caminhões de ajuda humanitária que chegam do cruzamento de fronteira em Zikim, no norte da Faixa de Gaza

O que acontece com o corpo de uma pessoa que passa fome?

A fome é causada pela ausência prolongada de comida. Ela faz com que o corpo não receba calorias suficientes para atender suas funções básicas.

Normalmente, o corpo transforma o alimento em glicose. Mas, quando não há comida, ele começa a decompor glicogênio no fígado e nos músculos para liberar glicose para a corrente sanguínea.