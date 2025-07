Como as operações contra imigrantes mudaram a vida na Califórnia: 'Abandonaram a vida pública'

Getty Images Manifestantes têm enfrentado agentes federais durante operações de imigração em fazendas na Califórnia Quando os agentes da imigração chegaram à fazenda onde Jaime Alanis trabalhava, ele tentou se esconder. Subiu no telhado de uma estufa enquanto os oficiais detinham e prendiam dezenas de seus colegas de trabalho. Ali de cima, Alanis esperava ficar fora de vista. Mas ele caiu. Quebrou o pescoço e também fraturou o crânio. Mais tarde, morreu no hospital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enquanto isso, agentes de imigração lançavam gás lacrimogêneo contra cerca de 500 manifestantes que se juntaram para impedir as operações em duas fazendas legais de cannabis. Alguns deles jogaram pedras, e o FBI informou que uma pessoa disparou uma arma contra os agentes federais. A morte de Alanis e os confrontos violentos que aconteceram naquelas fazendas são os exemplos mais recentes do caos que tem se espalhado no sul da Califórnia desde o início de junho, quando as batidas de imigração começaram a se intensificar na região. Essas ações geraram protestos que levaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a mobilizar a Guarda Nacional e os Fuzileiros Navais para proteger os agentes federais contra os manifestantes e garantir a realização das deportações em massa que ele prometeu há tanto tempo. Apu Gomes/Getty Images As batidas migratórias em Los Angeles são marcadas por confrontos violentos entre a população e agentes federais Apesar de muitos americanos apoiarem as políticas duras de imigração de Trump, a intensidade das recentes batidas na região tem provocado uma forte reação contrária.

Estima-se que no sul da Califórnia vivam cerca de 1,4 milhão de imigrantes indocumentados, muitos dos quais foram forçados a se esconder, com medo de ir trabalhar, ir à escola ou mesmo ao supermercado. Com isso, as operações têm alterado a rotina das pessoas em uma das regiões mais populosas do país. Comércios fecharam as portas, cidades cancelaram eventos comunitários — incluindo a celebração tradicional de 4 de julho, com queima de fogos. "Todo mundo está sempre em alerta", disse uma vendedora de raspado — uma bebida mexicana doce com raspas de gelo — em Los Angeles, durante um domingo recente em um parque onde os campos de futebol e as mesas de piquenique costumavam ficar cheios, mas hoje estão praticamente vazios.

Enquanto preparava um raspado com calda de morango, ela demostrava cautela diante das perguntas, mas agradecia a presença de um cliente. "Nunca é assim", comentou. 'Eles simplesmente te sequestram' As batidas nas duas fazendas de cannabis já estão sendo apontadas como as maiores operações de imigração desde que Trump voltou à presidência.

Segundo veículos de imprensa, dos 361 imigrantes detidos durante as operações, quatro tinham uma ficha criminal "extensa", incluindo estupro, sequestro e tentativa de abuso infantil. Os agentes de imigração também encontraram 14 crianças imigrantes, que, segundo o governo, foram "resgatadas de situações com potencial de exploração, trabalho forçado e tráfico de pessoas". Embora a administração de Trump destaque com frequência os estupradores, assassinos e traficantes que têm sido presos durante as operações, centenas de imigrantes — muitos deles sem nenhuma condenação criminal, com décadas de vida dedicadas à construção de negócios, famílias e lares nos EUA — têm sido detidos no meio desse fogo cruzado.