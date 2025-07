A ilha americana que proibiu carros e usa cavalos até para coleta de lixo

Getty Images A ilha parece ter parado no tempo Berço da "Motor City" de Detroit, onde se originaram empresas como Ford, General Motors e Chrysler, o Estado de Michigan, no Estados Unidos, é frequentemente chamado de "a capital mundial do automóvel". No entanto, ao largo da costa norte do Estado, no Lago Huron, há uma ilha tranquila e pitoresca que atrai viajantes há centenas de anos — e que proíbe carros desde que praticamente eles foram inventados.

Bem-vindo a Mackinac, uma ilha de 3,8 quilômetros quadrados, onde vivem 600 pessoas durante todo o ano, sem veículos motorizados, e que conta com a única rodovia dos EUA em que não é permitido dirigir. Até mesmo carrinhos de golfe são proibidos nas ruas — então, se você ouvir algo como uma buzina ou um grito, é provável que seja de um dos gansos ou corujas da ilha. Como diz Urvana Tracey Morse, dona de uma loja de artesanato na rua principal da ilha: "Aqui, o cavalo é rei". Reza a tradição local que quando o barulho do escapamento de um carro assustou cavalos que estavam próximos, em 1898, as autoridades do vilarejo proibiram os motores de combustão interna, uma medida que foi estendida ao resto da ilha dois anos depois. Desde então, os moradores locais adotaram esse estilo de vida tranquilo de antigamente. Mais de um século depois, cerca de 600 cavalos mantêm tudo funcionando, do inverno ao verão, quando cerca de 1,2 milhão de pessoas embarcam em uma balsa de 20 minutos de Mackinaw City ou St Ignace, na Península Superior de Michigan, e chegam ao pequeno vilarejo (também chamado de Ilha Mackinac) no extremo sul da ilha.

Lá, os visitantes compram o famoso fudge (doce amanteigado) do vilarejo, exploram seus 110 quilômetros de trilhas e desfrutam os sons de uma época mais simples. Getty Images Mackinac é uma ilha idílica onde os carros foram proibidos praticamente desde que foram inventados "Os cavalos são usados em tudo, desde a remoção de lixo até as entregas da FedEx", diz Morse, que começou a vender arte, joias e outras mercadorias depois de visitar a ilha pela primeira vez como estudante universitária em 1990. "Nosso estilo de vida é assim; esse é o nosso ritmo."

"Parte de nós gosta da tradição de se locomover de bicicleta, a pé ou pegar o táxi a cavalo", acrescenta. O 'lugar da grande tartaruga' Por centenas de anos, as comunidades indígenas usaram a localização estratégica da ilha, na confluência do Lago Huron e do Lago Michigan, como local de pesca e caça. Eles achavam que seus penhascos de calcário e florestas verdes se assemelhavam a uma tartaruga gigante saindo da água, por isso a chamaram de Michilimackinac, ou "lugar da grande tartaruga" na língua indígena local. As forças britânicas encurtaram o nome, e estabeleceram um forte defensivo na ilha em 1780. Hoje, os visitantes ainda podem acompanhar intérpretes fantasiados, presenciar disparos de canhão e ver os aposentos de um oficial dentro do prédio mais antigo de Michigan. Porém, mais de 200 anos depois que os EUA assumiram o controle de Mackinac após a Guerra de 1812, suas raízes indígenas permanecem.

"A Ilha Mackinac é um dos lugares mais importantes [e] proeminentes da história e da cultura anishnaabe", diz Eric Hemenway, membro anishnaabe que tem desempenhado um papel importante no resgate da história indígena na ilha. "O povo anishnaabeek está no estreito [os canais que conectam o Lago Huron e o Lago Michigan], segundo alguns, desde tempos imemoriais. E ainda estamos no lugar de nossos ancestrais aqui no estreito. As águas eram, e continuam sendo, as rodovias do Meio-Oeste." Como Hemenway ressalta, um grande número de cemitérios indígenas foi encontrado na ilha, alguns dos quais remontam a cerca de 3 mil anos. "[Mackinac] é um dos nossos locais mais sagrados nos Grandes Lagos", diz ele.