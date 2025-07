Avião com 49 pessoas a bordo cai na Rússia

Os serviços de resgate russos encontraram os destroços de um avião que desapareceu a cerca de 16 km de seu destino na região de Amur, no extremo leste da Rússia.

O avião An-24 da Angara Airlines, com 42 passageiros e seis tripulantes, saiu de Blagoveshchensk, perto da fronteira com a China, e desapareceu das telas de radar ao se aproximar do aeroporto de Tynda, segundo as autoridades.