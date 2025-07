Análise: Aliados de Israel veem cada vez mais evidências de crime de guerra em Gaza

A retórica de Netanyahu contra o Hamas permanecia inabalável, mas ele também havia dado permissão para o Catar enviar dinheiro para Gaza. Isso abria espaço para suas verdadeiras prioridades na área de política externa — confrontar o Irã e encontrar uma maneira de normalizar as relações com a Arábia Saudita .

Eles foram pegos de surpresa no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou e, desde então, Israel proibiu jornalistas internacionais de fazer reportagens livremente em Gaza. Os jornalistas palestinos dentro da Faixa de Gaza fizeram um trabalho extraordinário, e quase 200 foram mortos no exercício de suas funções.

A lista de Israel inclui a fome dos civis de Gaza , a falha em protegê-los durante as operações militares nas quais as forças israelenses mataram dezenas de milhares de inocentes, e a destruição indiscriminada de cidades inteiras de uma maneira que não é proporcional ao risco militar que Israel enfrenta.

Até mesmo o aliado mais importante de Israel, Donald Trump, estaria perdendo a paciência com Netanyahu depois de ter sido pego de surpresa quando o líder israelense ordenou o bombardeio de Damasco — atacando o novo regime da Síria, que Trump reconheceu e encorajou.

Outros aliados ocidentais de Israel perderam a paciência meses atrás.

Outra declaração conjunta, condenando as ações de Israel, foi assinada em 21 de julho pelos ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, de grande parte da União Europeia, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia e do Japão. Eles usaram palavras fortes para descrever o sofrimento dos civis em Gaza e o sistema de distribuição de ajuda humanitária falho e mortal administrado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), que Israel introduziu para substituir os métodos testados e confiáveis usados pela ONU e pelos principais grupos de ajuda humanitária a nível global.

"O sofrimento dos civis em Gaza atingiu novos patamares", diz o comunicado.

"O modelo de fornecimento de ajuda do governo israelense é perigoso, alimenta a instabilidade e priva os habitantes de Gaza da dignidade humana. Condenamos o fornecimento de ajuda a conta gotas, e a morte desumana de civis, incluindo crianças, que buscam atender às suas necessidades mais básicas de água e comida. É aterrorizante que mais de 800 palestinos tenham sido mortos enquanto buscavam ajuda."

"A negação da ajuda humanitária essencial à população civil por parte do governo israelense é inaceitável. Israel precisa cumprir suas obrigações de acordo com o direito humanitário internacional."

Reuters Os militares israelenses lançaram um ataque terrestre a Deir al-Balah na segunda-feira, desencadeando uma nova onda de desalojamento

David Lammy, secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, fez um discurso, após a divulgação da declaração conjunta, usando uma linguagem semelhante, no parlamento do Reino Unido.

Isso não foi suficiente para os parlamentares do Partido Trabalhista (governista), que querem que palavras fortes sejam acompanhadas por ações fortes. Um deles me disse que havia "fúria" diante da relutância do governo em agir de forma mais decisiva. No topo da agenda deles, está o reconhecimento de um Estado palestino, o que já foi feito pela maioria dos membros das Nações Unidas. O Reino Unido e a França discutiram a possibilidade de fazer isso em conjunto, mas até agora parecem acreditar que não é o momento certo.

O parlamento de Israel, conhecido como Knesset, está a poucos dias do seu recesso de verão, que vai durar até outubro. Isso significa que Benjamin Netanyahu vai ter uma folga da ameaça de um voto de desconfiança dos nacionalistas extremistas em sua coalizão que se opõem a um cessar-fogo em Gaza. A relutância de Netanyahu em negociar uma trégua é resultado das ameaças deles de deixar seu governo. Se Netanyahu perdesse o poder em uma eleição, o dia do acerto de contas pelos erros cometidos em 7 de outubro — assim como o fim de seu longo julgamento por corrupção — se aproximaria rapidamente.

Um cessar-fogo parece mais possível, uma chance de sobrevivência para os civis de Gaza e para os reféns israelenses que são prisioneiros do Hamas há tanto tempo.

Nada disso significa que o conflito vai terminar. A guerra o levou a novos patamares. Mas se houver um cessar-fogo, haverá outra chance de trocar a matança pela diplomacia.