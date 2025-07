Os seres humanos são corruptos por natureza? O que diz a neurociência

Quando (e como) esse impulso amoral nasce no cérebro? Será que somos seres com uma tendência inata à corrupção?

Como resultado, cada vez que uma ação corrupta (por exemplo, um suborno) é bem-sucedida, a conexão entre os neurônios que incentivam a repetição do comportamento é fortalecida. E isso rompe o equilíbrio entre impulso e controle no cérebro que sucumbe à corrupção.

Então, em ambientes que normalizam a corrupção, a pressão do meio ativa as áreas do cérebro social, aumentando a motivação para emular o comportamento do grupo, mesmo que contradiga os princípios éticos individuais.

Se a exposição a práticas corruptas for perpetuada ao longo do tempo, sofremos dessensibilização: a repetição atenua a resposta das áreas nervosas responsáveis ​​pela identificação do perigo e silencia o sinal de "alerta moral" no nosso cérebro.

Prevenir com contextos não permissivos

A melhor maneira de prevenir a corrupção é mudar o contexto social em que o cérebro humano opera.

Somos seres sociais, que precisam da aprovação do nosso grupo de referência. Se não exigirmos prestação de contas ou vivermos em contextos institucionais permissivos, estaremos normalizando o comportamento corrupto e atenuando os mecanismos internos de idoneidade.

Isso dá origem a um fenômeno de "racionalização" que permite que uma conduta inadequada seja reinterpretada até o ponto em que começa a ser percebida como 'necessária' ou, pelo menos, "menos grave", normalizando o comportamento viciado.

Uma série de evidências mostram esse "ajuste mental" em relação à corrupção. Entre elas, pesquisas baseadas em técnicas de neuroimagem mostram que os detentores de poder modulam sua avaliação de ganhos pessoais "para cima".

Falta de empatia e custo ético

A neurociência também mostrou que, quando as decisões são tomadas em posições de poder, os cérebros processam os custos éticos associados a um ato corrupto de forma mais benevolente.

A falta de empatia é outro problema, já que esta é uma habilidade que contribui para a consciência social e reduz a propensão a trapacear. A corrupção distorce as prioridades da comunidade, exacerbando a desigualdade. E o cérebro se inclina para qualquer coisa que suponha um benefício pessoal, tornando-se mais "egoísta".

Getty Images Em ambientes que normalizam a corrupção, a pressão do meio ativa áreas do cérebro social, aumentando a motivação para imitar o comportamento do grupo, mesmo que isso contradiga os princípios éticos individuais

Em resumo, o poder prolongado tende a reforçar a atenção em objetivos próprios e a enfraquecer as redes neurais de autocontrole. Isso configura um cérebro menos sensível, no qual todos os sinais que permitem a reciprocidade entre as pessoas são desativados.

Sem dúvida, todas essas evidências podem fornecer novas ferramentas para prevenir a corrupção. O fortalecimento das normas éticas e das redes de controle pode ajudar a "resistir à tentação", restaurando os mecanismos que são inibidos no cérebro corrupto.

Para o bem comum, é vital implementar as formas mais eficazes de reprovação social.

*Susana P. Gaytan é professora de fisiologia na Universidade de Sevilha, na Espanha.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em espanhol).