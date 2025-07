Por que o suco de laranja é tão importante para a economia do Brasil — e como Trump ameaça esse setor

Com produção em queda nos EUA, o Brasil se tornou o principal fornecedor do produto para o mercado americano. Mas sobretaxa de 50% pode afetar preços, exportações e empregos ligados ao setor.

Com produção em queda nos EUA, o Brasil se tornou o principal fornecedor para o mercado americano — e também para o resto do mundo. Mas a tarifa pode afetar preços, reduzir exportações e ameaçar empregos ligados ao setor.

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros acendeu o sinal de alerta entre os exportadores de suco de laranja.

O impacto do tarifaço nas exportações do suco de laranja e outros setores industriais fez até o governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), atenuar seu discurso. O Estado representa quase um terço das exportações brasileiras aos EUA.

Juntos, os países da União Europeia foram o principal destino do suco da fruta, representando 51,4% das exportações do produto entre julho de 2024 e junho de 2025, informou a CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos).

Dois dias depois, o governador, que já usou o boné vermelho Make America Great Again (Torne a América Grande Novamente) de Trump, afirmou que a questão da sobretaxa dos produtos brasileiros demanda "união de esforços e sinergia" e pode ser resolvida se a política for deixada de lado.

"Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil", escreveu no X. "A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema."

Alckmin anunciou que terá reuniões com representantes de ao menos 14 setores da indústria e do agronegócio nesta terça-feira (15/7), como parte do trabalho de um comitê interministerial a ser criado para responder ao tarifaço de Trump.

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), deve se reunir com representantes de diversos setores possivelmente afetados — entre eles, produtores de suco de laranja.

"A gente precisa estar de mãos dadas agora para resolver, deixar a questão política de lado", disse em entrevista coletiva no sábado (12/7), após um evento da agenda no município de Cerquilho.

"São Paulo e Flórida são as grandes regiões produtoras de suco de laranja comercial", explica a professora Margarete Boteon, pesquisadora da área de citros no Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP.

O Brasil começou a exportar suco de laranja nos anos 1980 e, já na década seguinte, se consolidou como o maior fornecedor mundial do produto. Hoje, o país responde pela maior parte da laranja processada consumida no mundo.

Nas últimas décadas, no entanto, os Estados Unidos passaram a depender das importações do Brasil. O motivo é uma doença bacteriana chamada greening dos citros, também conhecida como Huanglongbing (HLB), com primeiro registro em 2005 e que devastou a produção na Flórida nos anos seguintes.

"É uma doença que não tem cura e que acaba com os pomares de laranja. Ou você arranca e renova, ou eles definham. Também existe no Estado de São Paulo. Só que a Flórida teve uma queda muito grande da produção nos últimos 10 anos por causa dessa doença, e o Brasil conseguiu ser resiliente."

Com a HLB, a Flórida deixou de ser autossuficiente — mesmo com um mercado interno menor. Já o Brasil não só atende o mercado doméstico como exporta para os Estados Unidos, México e, sobretudo, para a União Europeia — hoje, seu maior cliente.

Nos primeiros quatro meses de 2025, o Brasil representou 68% das importações de suco de laranja dos Estados Unidos.

Tarifa de 10% já é alta; a de 50% pode ser devastadora

Em abril, os EUA impuseram uma tarifa extra de 10% sobre produtos brasileiros, incluindo o suco de laranja. Mas ainda é cedo para medir os efeitos reais da sobretaxa, , diz Boteon.

"Você não tem como avaliar de forma isolada o impacto da tarifa porque, quando ela começou a ser aplicada, o Brasil estava com um déficit muito grande de suco, e os Estados Unidos também estavam com estoques muito baixos. Dificilmente você teria algum efeito ali que conseguiria captar no curto prazo, dado o déficit de oferta."

Segundo ela, só a partir do segundo semestre, com a reposição dos estoques, será possível observar melhor os impactos sobre preços e custos.

No entanto, se concretizada a partir de 1º de agosto, a tarifa de 50% tende a ter efeitos imediatos.

"O impacto dos 50% seria óbvio e claro. Sempre colocamos incertezas, porque ninguém sabe se vai ser 50% mesmo ou é uma jogada", diz. "A grande questão é: a que preço?", diz a professora, que afirma que a sobretaxa, ao encarecer o produto, vai tornar o suco brasileiro menos competitivo.

"Se o americano compra uma tonelada de suco de laranja por US$ 3 mil, ele vai pagar quase US$ 2 mil em tarifas", calcula, já que a sobretaxa é além da tarifa que o produto brasileiro já paga de US$ 415 por tonelada.

"Fica mais caro nos Estados Unidos, isso causa um efeito inflacionário, cai a demanda, por sua vez, cai a compra aqui. Então é um efeito negativo. Isso não tenha dúvida", afirma. "O que pode acontecer? A indústria americana ficar ainda menor se não comprar suco, porque pode ficar caro demais. E isso tem um impacto brutal sobre os negócios brasileiros."

Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos dependem do suco brasileiro e não têm outra fonte no curto prazo para abastecer seu mercado, analisa a pesquisadora da Esalq/USP.

A depender da reação do mercado, os efeitos podem ser recessivos para o setor exportador brasileiro, diz o professor e pesquisador do FGVAgro, Cícero Lima.

"O suco de laranja já tem uma tarifa efetiva relativamente alta. Mesmo assim, a gente conseguiu espaço no mercado. A produção brasileira vem atendendo essa demanda americana. Agora, com uma tarifa de 50% em cima desses 10% que a gente já tem, realmente as condições ficam bem difíceis."

Getty Images Se concretizada a partir de 1º de agosto, a tarifa de 50% tende a ter efeitos imediatos nas exportações de sucos de laranja

Demanda interna não absorve excedente

Mesmo que o Brasil deixe de exportar parte de sua produção, é pouco provável que isso reduza os preços no mercado interno. Já uma compensação das exportações para outros mercados é possível, mas não imediata, afirma Cícero Lima.

"Isso não é uma relação um para um. Pode ser que eu já esteja com a minha demanda de suco de laranja na União Europeia saturada. Então não significa que, a cada litro que os Estados Unidos deixarem de comprar de mim, eu vou conseguir colocar na União Europeia. Se a União Europeia e a China já estiverem com a sua demanda saturada, eu não consigo entrar com esse produto lá."

E, ao contrário do que se imagina,um excedente não deve baratear o produto para o consumidor brasileiro, argumenta o pesquisador do FGV-Agro.

"Se sou produtor de laranja e não estou conseguindo vender para a exportação, e o meu mercado interno já está atendido, eu não vou vender aqui dentro, porque o preço vai despencar, já que a oferta estaria muito maior do que a demanda", afirma.

"Então vou deixar minha produção ociosa, de fazer investimentos e de contratar mão de obra. Isso gera um círculo vicioso prejudicial para o Brasil."

Do lado da demanda, ele afirma que o consumo doméstico tem pouco espaço para crescer. "A substituição do chá, água, refrigerante ou café pelo suco de laranja é muito baixa. Você pode aumentar a renda, o preço pode cair um pouco, mas as famílias não trocam."

Valter Campanato/Agência Brasil Excedente de suco de laranja não deve baratear o produto para o consumidor brasileiro, diz pesquisador do FGV-Agro

Neste cenário, Lima aponta que o governo brasileiro poderia acelerar negociações com outros mercados.

"O atual governo pode criar canais que facilitem exportação com outros mercados, por exemplo, com a União Europeia, para conseguir colocar o maior volume de suco de laranja lá."

Mas há limites da atuação, já que qualquer política de proteção às exportações pode ser interpretada como dumping — ou seja, a prática de vender produtos em um mercado estrangeiro a um preço inferior de seu mercado doméstico ou ao seu custo de produção.

"O que o governo pode fazer é promover os nossos produtos em outros mercados. E, para isso, temos ferramentas. Temos a Apex [Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos]. Temos o próprio Ministério de Relações Exteriores. Temos o acordo Mercosul-União Europeia, que já foi assinado e está em processo de regulamentação."

Outros acordos também poderiam ser retomados. "Temos acordos adormecidos desde 2023, com Canadá, Reino Unido e a Asean [Associação de Nações do Sudeste Asiático]. São negociações que vinham sendo aprofundadas e que ficaram paradas. Podemos fazer o dever de casa e colocar isso tudo em fase de implementação."

Impacto também é nos EUA

A sobretaxa deve prejudicar principalmente os exportadores brasileiros, mas seu efeito colateral não poupa os Estados Unidos, diz a professora Margarete Boteon.

Ela explica que o suco de laranja comprado do Brasil não chega engarrafado às prateleiras dos supermercados americanos: ele entra como insumo em uma cadeia produtiva que envolve desde o envase em fábricas locais até o emprego em centros de distribuição.

"Não é um celular, um produto pronto. A gente vende um insumo que entra numa indústria americana. Então, se colapsar aqui, colapsa lá também", alerta. "Esse suco vai para fábricas da Coca-Cola, para grandes engarrafadoras. Gera emprego, paga impostos, movimenta a indústria lá. Não tem substituto no curto prazo."

Para ela, diferentemente de outras commodities como o café, que podem ser compradas em mais mercados, a laranja tem uma oferta concentrada. "Não existe outro player com capacidade para substituir o Brasil em volume e qualidade no curto prazo."