Mulher é condenada por matar família com cogumelos tóxicos: as evidências que convenceram o júri

EPA Erin Patterson, 50, diz que acidentalmente adicionou cogumelos envenenados ao almoço que serviu a quatro convidados em 2023 Por dois anos, o mistério sobre o que exatamente aconteceu à mesa de jantar de Erin Patterson cativou o mundo. Cinco pessoas se sentaram para almoçar em sua casa na zona rural da Austrália em 29 de julho de 2023. Em uma semana, três estariam mortas, uma quarta estaria em estado grave e a quinta estaria sob investigação por envenenar intencionalmente seus convidados com cogumelos selvagens.

Após um julgamento muito aguardado na pequena cidade de Morwell, Erin foi considerada culpada pelo assassinato de três parentes e pela tentativa de assassinato de outro. A australiana que se diz apaixonada por cogumelos e coletora amadora disse ao tribunal que tudo foi um trágico acidente. Mas, ao longo de nove semanas, o júri ouviu evidências sugerindo que ela havia caçado cogumelos conhecidos como cicuta verde avistados em cidades próximas e atraído suas vítimas para a refeição fatal sob o falso pretexto de que tinha câncer — e depois tentando esconder seus crimes mentindo para a polícia e descartando as evidências. O prato laranja Gail e Don Patterson apareceram na porta de Erin logo depois do meio-dia daquele sábado fatídico, com um bolo de laranja na mão. Com eles estavam os Wilkinsons: Heather, irmã de Gail, e seu marido, Ian, que semanas após o jantar emergiria de um coma e descobriria ser o único convidado sobrevivente.

Uma ausência notável foi o ex-marido de Erin, Simon Patterson. Ele havia desistido no dia anterior, dizendo que se sentia "desconfortável" em comparecer em meio à tensão entre o ex-casal. EPA A casa de Erin Patterson em Leongatha virou cena de crime em julho de 2023 Erin passou a manhã trabalhando em uma receita de um dos cozinheiros favoritos do país, adaptando-a para fazer porções individuais de filé Wellington: cortes caros de bife cobertos com pasta de cogumelos e, em seguida, envoltos em massa folhada. Ao júri, Ian contou como viu os pedaços serem colocados em quatro pratos cinzas – e um laranja para Erin – com purê de batatas, vagem e molho à parte.

Uma sexta porção, supostamente preparada para Simon, caso ele mudasse de ideia e fosse até lá, foi para a geladeira. Erin foi inicialmente acusada de tentar assassiná-lo também – em várias ocasiões –, mas as acusações foram retiradas na véspera do julgamento e as alegações não foram apresentadas ao júri. O grupo fez uma oração antes da refeição e depois começou a comer, fazendo brincadeiras sobre as grandes porções. Satisfeitos, eles beliscaram a sobremesa antes de Erin surpreender seus convidados com uma declaração de que tinha câncer, segundo o julgamento.

A defesa admitiu que isso não era verdade. Mas naquele dia, os dois casais de idosos convidados aconselharam Erin sobre como contar aos filhos, antes de encerrar a refeição como havia começado: com uma oração. Ian disse ao tribunal que não conhecia bem a anfitriã, mas que "o clima era amigável". "Ela me pareceu uma pessoa normal", disse ele.