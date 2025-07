A nova espécie de réptil voador descoberta graças a osso de 200 milhões de anos

O réptil voador recém-descoberto é o pterossauro mais antigo da América do Norte e era do tamanho de uma gaivota

A mandíbula do antigo réptil foi descoberta no Arizona, nos Estados Unidos , em 2011, mas técnicas modernas de escaneamento revelaram agora detalhes que mostram que ele pertence a uma espécie nova para a ciência.

Smithsonian O novo pterossauro foi chamado de Eotephradactylus mcintireae, que significa 'deusa do amanhecer com asas de freixo'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A equipe de pesquisa, liderada por cientistas do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian, em Washington D.C., batizou a criatura de Eotephradactylus mcintireae, que significa "deusa do amanhecer com asas de cinza".

É uma referência às cinzas vulcânicas que ajudaram a preservar seus ossos no leito de um antigo rio.

Os detalhes da descoberta foram publicados na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Com cerca de 209 milhões de anos, acredita-se agora que este seja o pterossauro mais antigo encontrado na América do Norte.