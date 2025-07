Irã nos Brics: como bloco se posiciona no conflito com Israel e EUA

Brasil deve evitar que tema ganhe destaque na cúpula do Rio, dizem especialistas. Entrada do país trouxe para dentro do grupo os conflitos em que o país está envolvido, mas ele não é o único membro que trava uma guerra.

A entrada do Irã no Brics no ano passado, quando o bloco cresceu de 5 para 11 membros, trouxe para dentro do grupo os conflitos entre o país de maioria persa e Israel e Estados Unidos.

Getty Images Lula em encontro bilateral com o então presidente do Irã durante a cúpula do Brics de 2023, quando o país persa foi convidado a entrar no grupo no ano seguinte

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O encontro de líderes ocorre no domingo (6/7) e na segunda-feira (7/7) no Rio de Janeiro, sob liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — essa edição, porém, terá ausências importantes, do presidente chinês, Xi Jinping, que veio ao Brasil para o G20 no ano passado, e do presidente russo, Vladimir Putin, que sofre restrições de viagens internacionais por uma condenação no Tribunal Penal Internacional devido à invasão da Ucrânia.

Os recentes conflitos também provocaram o cancelamento da vinda do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, que será representado por seu ministro das Relações Exteriores, Seyed Abbas Araghchi.

Segundo fontes envolvidas nos debates do Brics, a piora do conflito com Israel endureceu a posição do Irã nas negociações para a declaração de líderes, documento final da cúpula.

O país passou a se opor à menção de uma solução de dois Estados para o conflito envolvendo a Palestina, uma posição tradicional do Brics. O Irã não reconhece a existência de Israel.